Набор аккумулятор + зарядное Ryobi ONE+ RB1820C + RC18-120 RC18120-120C 5133005090
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор аккумулятор + зарядное
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2000
Напряжение, В
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691493
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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Набор аккумулятор + зарядное
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2000
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х19х10
Вес, кг.
1
Описание товара Набор аккумулятор + зарядное Ryobi ONE+ RB1820C + RC18-120 RC18120-120C 5133005090
Аккумулятор Ryobi RC18120-120 является батареей-обоймой в прочном корпусе и может питать множество типов садовых и строительных инструментов марки Ryobi. Совместимость такой АКБ с целым рядом инструментов позволяет поочередно устанавливать аккумулятор в разную технику, необходимую вам для выполнения бытовых работ. Батарея относится к литий-ионному типу и обеспечивает выходное напряжение 18 В, а его полная емкость достигает 2 А*ч. В комплект входит не только одна производительная АКБ, но и сетевое зарядное устройство для нее.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Ryobi
Тип товара
Набор аккумулятор + зарядное
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
2000
Напряжение, В
18
Страна производитель
Китай
Аккумулятор Ryobi RC18120-120 является батареей-обоймой в прочном корпусе и может питать множество типов садовых и строительных инструментов марки Ryobi. Совместимость такой АКБ с целым рядом инструментов позволяет поочередно устанавливать аккумулятор в разную технику, необходимую вам для выполнения бытовых работ. Батарея относится к литий-ионному типу и обеспечивает выходное напряжение 18 В, а его полная емкость достигает 2 А*ч. В комплект входит не только одна производительная АКБ, но и сетевое зарядное устройство для нее.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Набор аккумулятор + зарядное Ryobi ONE+ RB1820C + RC18-120 RC18120-120C 5133005090 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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