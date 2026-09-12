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Шкаф VIANT "Бостон" разборный для с\м 380х645х1900 (VBOS645-SHSM) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф VIANT "Бостон" разборный для см 380х645х1900 (VBOS645-SHSM)

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Шкаф VIANT &quot;Бостон&quot; разборный для с\м 380х645х1900 (VBOS645-SHSM) - фото 1
Шкаф VIANT &quot;Бостон&quot; разборный для с\м 380х645х1900 (VBOS645-SHSM) - фото 2
Шкаф VIANT &quot;Бостон&quot; разборный для с\м 380х645х1900 (VBOS645-SHSM) - фото 3
Шкаф VIANT &quot;Бостон&quot; разборный для с\м 380х645х1900 (VBOS645-SHSM) - фото 4
Шкаф VIANT &quot;Бостон&quot; разборный для с\м 380х645х1900 (VBOS645-SHSM) - фото 5
Шкаф VIANT &quot;Бостон&quot; разборный для с\м 380х645х1900 (VBOS645-SHSM) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Шкаф VIANT &quot;Бостон&quot; разборный для с\м 380х645х1900 (VBOS645-SHSM) - фото 1
  • Шкаф VIANT &quot;Бостон&quot; разборный для с\м 380х645х1900 (VBOS645-SHSM) - фото 2
  • Шкаф VIANT &quot;Бостон&quot; разборный для с\м 380х645х1900 (VBOS645-SHSM) - фото 3
  • Шкаф VIANT &quot;Бостон&quot; разборный для с\м 380х645х1900 (VBOS645-SHSM) - фото 4
  • Шкаф VIANT &quot;Бостон&quot; разборный для с\м 380х645х1900 (VBOS645-SHSM) - фото 5
  • Шкаф VIANT &quot;Бостон&quot; разборный для с\м 380х645х1900 (VBOS645-SHSM) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691437
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Характеристики

Бренд
VIANT
Тип товара
Высота, см
190
Глубина, см
38
Длина, м
38
Основной материал
ЛДСП
Покрытие фасада
ламинированное
Габаритные размеры), см
1900x38x645
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.92х0.66х0.4
Вес, кг.
39.1

Описание товара Шкаф VIANT "Бостон" разборный для см 380х645х1900 (VBOS645-SHSM)

шкаф viant бостон разборный для см 380х645х1900.

Отзывы о товаре Шкаф VIANT "Бостон" разборный для см 380х645х1900 (VBOS645-SHSM)




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Характеристики
Бренд
VIANT
Тип товара
Высота, см
190
Глубина, см
38
Длина, м
38
Основной материал
ЛДСП
Покрытие фасада
ламинированное
Габаритные размеры), см
1900x38x645
Страна производитель
Китай
Описание
шкаф viant бостон разборный для см 380х645х1900.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шкаф VIANT "Бостон" разборный для с\м 380х645х1900 (VBOS645-SHSM) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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