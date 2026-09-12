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Мойка MIXLINE настольный монтаж 60х45 (3,0) вып 3 1/2, 22см с сифоном черный графит PRO (547236) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка MIXLINE настольный монтаж 60х45 (3,0) вып 3 1/2, 22см с сифоном черный графит PRO (547236)

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Мойка MIXLINE настольный монтаж 60х45 (3,0) вып 3 1/2, 22см с сифоном черный графит PRO (547236) - фото 1
Мойка MIXLINE настольный монтаж 60х45 (3,0) вып 3 1/2, 22см с сифоном черный графит PRO (547236) - фото 2
Мойка MIXLINE настольный монтаж 60х45 (3,0) вып 3 1/2, 22см с сифоном черный графит PRO (547236) - фото 3
Мойка MIXLINE настольный монтаж 60х45 (3,0) вып 3 1/2, 22см с сифоном черный графит PRO (547236) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
  • Мойка MIXLINE настольный монтаж 60х45 (3,0) вып 3 1/2, 22см с сифоном черный графит PRO (547236) - фото 1
  • Мойка MIXLINE настольный монтаж 60х45 (3,0) вып 3 1/2, 22см с сифоном черный графит PRO (547236) - фото 2
  • Мойка MIXLINE настольный монтаж 60х45 (3,0) вып 3 1/2, 22см с сифоном черный графит PRO (547236) - фото 3
  • Мойка MIXLINE настольный монтаж 60х45 (3,0) вып 3 1/2, 22см с сифоном черный графит PRO (547236) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691218
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка кухонная
Размеры в упаковке, см
60х45х22
Вес, кг.
7

Описание товара Мойка MIXLINE настольный монтаж 60х45 (3,0) вып 3 1/2, 22см с сифоном черный графит PRO (547236)

Мойка кухонная врезная из нержавеющей стали Mixline Pro выполнена в классическом стиле прямоугольной формы, что позволяет удачно вписать модель в современный кухонный интерьер. Отличительной особенностью мойки для кухни Mixline Pro является плоский кант, который не выступает на поверхности столешницы, что придает аккуратный и эстетичный вид всей зоне мойки.

Отзывы о товаре Мойка MIXLINE настольный монтаж 60х45 (3,0) вып 3 1/2, 22см с сифоном черный графит PRO (547236)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка кухонная
Описание
Мойка кухонная врезная из нержавеющей стали Mixline Pro выполнена в классическом стиле прямоугольной формы, что позволяет удачно вписать модель в современный кухонный интерьер. Отличительной особенностью мойки для кухни Mixline Pro является плоский кант, который не выступает на поверхности столешницы, что придает аккуратный и эстетичный вид всей зоне мойки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка MIXLINE настольный монтаж 60х45 (3,0) вып 3 1/2, 22см с сифоном черный графит PRO (547236) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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