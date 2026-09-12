Мойка MIXLINE ML-GM16 овальная с крылом, черная 730*460*180мм (551926)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 225 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691124
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
89х53х24
Вес, кг.
12.17
Описание товара Мойка MIXLINE ML-GM16 овальная с крылом, черная 730*460*180мм (551926)
Мойки из искусственного мрамора ТМ Mixline являются практичным решением современного дизайна кухни. Искусственный мрамор представляет собой смесь мраморной крошки, полимерных смол и красящего пигмента в оптимальном соотношении. Такой состав придает материалу прочность, устойчивость к внешним воздействиям и значительно продлевает срок службы изделия. Мойки из искусственного мрамора ТМ Mixline покрыты специальным защитным слоем – гелькоутом. Он обеспечивает дополнительную безопасность и способствует большому сроку службы.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 440 руб. 8 910 руб.2110 руб. в СплитGRANFEST Мойка URBAN 857L 1-чаша+крыло 570*480мм, монтаж: врезн...
-
В наличииЦена 16 510 руб. 19 080 руб.4128 руб. в СплитКухонная мойка GRANULA (8601, ЧЁРНЫЙ )
-
В наличииЦена 18 170 руб. 20 970 руб.4543 руб. в СплитКухонная мойка GRANULA (8101, ШВАРЦ)
-
В наличииЦена 21 115 руб. 26 190 руб.5279 руб. в СплитКухонная мойка GRANULA (4445U, ЗОЛОТО САТИН)
-
В наличииЦена 22 545 руб. 27 900 руб.5637 руб. в СплитКухонная мойка GRANULA (5445U, ЗОЛОТО САТИН)
-
В наличииЦена 27 830 руб. 36 180 руб.6958 руб. в СплитМойка кухонная с водопадом Savol (S-SC003Q)
-
В наличииЦена 43 020 руб. 53 010 руб.10755 руб. в СплитКухонная мойка GRANULA Kitchen Space (6051, СТАЛЬ МАТОВАЯ)
-
В наличииЦена 49 975 руб. 61 470 руб.12494 руб. в СплитКухонная мойка GRANULA (6051, ГРАФИТ МАТОВЫЙ)
Мойки из искусственного мрамора ТМ Mixline являются практичным решением современного дизайна кухни. Искусственный мрамор представляет собой смесь мраморной крошки, полимерных смол и красящего пигмента в оптимальном соотношении. Такой состав придает материалу прочность, устойчивость к внешним воздействиям и значительно продлевает срок службы изделия. Мойки из искусственного мрамора ТМ Mixline покрыты специальным защитным слоем – гелькоутом. Он обеспечивает дополнительную безопасность и способствует большому сроку службы.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Мойка MIXLINE ML-GM16 овальная с крылом, черная 730*460*180мм (551926) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мойка MIXLINE ML-GM16 овальная с крылом, черная 730*460*180мм (551926)