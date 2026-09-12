Мойка MIXLINE ML-GM15 ультра-черная (344) 560*500*180мм NEW (551922)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка для кухни
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
180
Материал
искусственный мрамор
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691114
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, сифон, документация, упаковка
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
180
Материал
искусственный мрамор
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
Кол-во дополнительных чаш
нет
Габариты (ВxГxШ)
560x500x180 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
66х53х24
Вес, кг.
13.6
Описание товара Мойка MIXLINE ML-GM15 ультра-черная (344) 560*500*180мм NEW (551922)
Мойка из искусственного мрамора Mixline изготовлена из высококачественного сырья на основе экологически чистых материалов. Искусственный мрамор представляет собой смесь мраморной крошки, полимерных смол и красящего пигмента в оптимальном соотношении. Такой состав придает материалу прочность, устойчивость к внешним воздействиям и значительно продлевает срок службы изделия. Мойка ТМ Mixline покрыта специальным защитным слоем - гелькоутом, который обеспечивает длительную эксплуатацию без изменения первоначальных характеристик. На такой поверхности не задерживаются запахи, загрязнения и красители.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 440 руб. 8 910 руб.2110 руб. в СплитGRANFEST Мойка URBAN 857L 1-чаша+крыло 570*480мм, монтаж: врезн...
-
В наличииЦена 16 510 руб. 19 080 руб.4128 руб. в СплитКухонная мойка GRANULA (8601, ЧЁРНЫЙ )
-
В наличииЦена 18 170 руб. 20 970 руб.4543 руб. в СплитКухонная мойка GRANULA (8101, ШВАРЦ)
-
В наличииЦена 21 115 руб. 26 190 руб.5279 руб. в СплитКухонная мойка GRANULA (4445U, ЗОЛОТО САТИН)
-
В наличииЦена 22 545 руб. 27 900 руб.5637 руб. в СплитКухонная мойка GRANULA (5445U, ЗОЛОТО САТИН)
-
В наличииЦена 27 830 руб. 36 180 руб.6958 руб. в СплитМойка кухонная с водопадом Savol (S-SC003Q)
-
В наличииЦена 43 020 руб. 53 010 руб.10755 руб. в СплитКухонная мойка GRANULA Kitchen Space (6051, СТАЛЬ МАТОВАЯ)
-
В наличииЦена 49 975 руб. 61 470 руб.12494 руб. в СплитКухонная мойка GRANULA (6051, ГРАФИТ МАТОВЫЙ)
Бренд
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, сифон, документация, упаковка
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
180
Материал
искусственный мрамор
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
Кол-во дополнительных чаш
нет
Габариты (ВxГxШ)
560x500x180 мм
Развернуть
Страна производитель
Россия
Мойка из искусственного мрамора Mixline изготовлена из высококачественного сырья на основе экологически чистых материалов. Искусственный мрамор представляет собой смесь мраморной крошки, полимерных смол и красящего пигмента в оптимальном соотношении. Такой состав придает материалу прочность, устойчивость к внешним воздействиям и значительно продлевает срок службы изделия. Мойка ТМ Mixline покрыта специальным защитным слоем - гелькоутом, который обеспечивает длительную эксплуатацию без изменения первоначальных характеристик. На такой поверхности не задерживаются запахи, загрязнения и красители.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Мойка MIXLINE ML-GM15 ультра-черная (344) 560*500*180мм NEW (551922) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Мойка MIXLINE ML-GM15 ультра-черная (344) 560*500*180мм NEW (551922)