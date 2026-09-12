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Мойкa MIXLINE ML-GM13 круглая бежевая (328) 495мм (глуб. чаши 200) NEW (551893) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойкa MIXLINE ML-GM13 круглая бежевая (328) 495мм (глуб. чаши 200) NEW (551893)

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Мойкa MIXLINE ML-GM13 круглая бежевая (328) 495мм (глуб. чаши 200) NEW (551893) - фото 1
Мойкa MIXLINE ML-GM13 круглая бежевая (328) 495мм (глуб. чаши 200) NEW (551893) - фото 2
Мойкa MIXLINE ML-GM13 круглая бежевая (328) 495мм (глуб. чаши 200) NEW (551893) - фото 3
Мойкa MIXLINE ML-GM13 круглая бежевая (328) 495мм (глуб. чаши 200) NEW (551893) - фото 4
Мойкa MIXLINE ML-GM13 круглая бежевая (328) 495мм (глуб. чаши 200) NEW (551893) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка для кухни
Цвет
бежевый
Установка
врезная
Форма
Круглая
Глубина чаши
200
Материал
искусственный камень
Кол-во основных чаш
1
  • Мойкa MIXLINE ML-GM13 круглая бежевая (328) 495мм (глуб. чаши 200) NEW (551893) - фото 1
  • Мойкa MIXLINE ML-GM13 круглая бежевая (328) 495мм (глуб. чаши 200) NEW (551893) - фото 2
  • Мойкa MIXLINE ML-GM13 круглая бежевая (328) 495мм (глуб. чаши 200) NEW (551893) - фото 3
  • Мойкa MIXLINE ML-GM13 круглая бежевая (328) 495мм (глуб. чаши 200) NEW (551893) - фото 4
  • Мойкa MIXLINE ML-GM13 круглая бежевая (328) 495мм (глуб. чаши 200) NEW (551893) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691077
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
Мойкa, упаковка
Цвет
бежевый
Установка
врезная
Форма
Круглая
Глубина чаши
200
Материал
искусственный камень
Кол-во основных чаш
1
Кол-во дополнительных чаш
нет
Габариты (ВxГxШ)
39х39 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х53х24
Вес, кг.
8.34

Описание товара Мойкa MIXLINE ML-GM13 круглая бежевая (328) 495мм (глуб. чаши 200) NEW (551893)

Круглая мойка для кухни #Mixline станет стильным акцентом благодаря своему изящному бежевому цвету. Изготовленная из искусственного камня, она сочетает прочность и долговечность с приятным внешним видом. Врезная установка позволяет гармонично вписать мойку в любую рабочую поверхность. Одна глубокая чаша — 200 мм — обеспечивает удобство при мытье даже объёмной посуды. При весе 8,84 кг мойка устойчива и надёжна в эксплуатации. Выберите Mixline для создания современного и практичного кухонного пространства.

Отзывы о товаре Мойкa MIXLINE ML-GM13 круглая бежевая (328) 495мм (глуб. чаши 200) NEW (551893)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
Мойкa, упаковка
Цвет
бежевый
Установка
врезная
Форма
Круглая
Глубина чаши
200
Материал
искусственный камень
Кол-во основных чаш
1
Кол-во дополнительных чаш
нет
Габариты (ВxГxШ)
39х39 см
Страна производитель
Китай
Описание
Круглая мойка для кухни #Mixline станет стильным акцентом благодаря своему изящному бежевому цвету. Изготовленная из искусственного камня, она сочетает прочность и долговечность с приятным внешним видом. Врезная установка позволяет гармонично вписать мойку в любую рабочую поверхность. Одна глубокая чаша — 200 мм — обеспечивает удобство при мытье даже объёмной посуды. При весе 8,84 кг мойка устойчива и надёжна в эксплуатации. Выберите Mixline для создания современного и практичного кухонного пространства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойкa MIXLINE ML-GM13 круглая бежевая (328) 495мм (глуб. чаши 200) NEW (551893) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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