Мойкa MIXLINE ML-GM09 круглая терракотовая (307) 510 мм (глуб. чаши 190) NEW (551794)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Мойкa MIXLINE ML-GM09 круглая терракотовая (307) 510 мм (глуб. чаши 190) NEW (551794)
Мойки из искусственного мрамора ТМ Mixline являются практичным решением современного дизайна кухни. Искусственный мрамор представляет собой смесь мраморной крошки, полимерных смол и красящего пигмента в оптимальном соотношении. Такой состав придает материалу прочность, устойчивость к внешним воздействиям и значительно продлевает срок службы изделия. Мойки из искусственного мрамора ТМ Mixline покрыты специальным защитным слоем – гелькоутом. Он обеспечивает дополнительную безопасность и способствует большому сроку службы. Ассортимент моек из искусственного мрамора ТМ Mixline отличается как разнообразием форм и размеров, так и широкой цветовой палитрой. К каждой мойке можно подобрать идеально подходящий по цвету смеситель.
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