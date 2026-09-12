Описание товара Кухонная мойка 78х50 лев. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном золото (552918)

Кухонная мойка из нержавеющей стали Mixline Pro - практичный вариант для современной кухни. Отличительной особенностью мойки Mixline Pro является плоский кант, который не выступает на поверхности столешницы, что придает аккуратный и эстетичный вид всей зоне мойки. Мойка кухонная имеет хорошую глубину - 200 мм и увеличенную толщину стали до 3 мм. Самый важный показатель мойки из нержавеющей стали - толщина стали. Чем она толще, тем надежнее и долговечнее будет мойка. Кухонная мойка Mixline Pro изготовлена сварным способом. Такой метод производства позволяет изготовить мойку с увеличенной глубиной чаши и более четкими гранями. При изготовлении врезной кухонной мойки используется качественная нержавеющая сталь, которая придаёт изделию отличные прочностные свойства, устойчивость к окислению и к повышенной температуре. Кухонная мойка имеет PVD-покрытие, которое получают путём нанесения металла, доведенного до парообразного состояния при высокой температуре в камере под вакуумом, на поверхность мойки. PVD-покрытие уникально тем, что парообразный металл впитывается в поверхность мойки на молекулярном уровне и образует микрослой на поверхности. Это защитит от отслоения покрытия при сильном механическом воздействии на мойку или ударе. Царапины не оставят явного визуального следа, так как царапина будет иметь тот же цвет, что и изделие. Мойка имеет защиту от кислотосодержащих составов. Поверхность не изменится по фактуре, так как PVD покрытие надежно соединилось с кристаллической решёткой изделия. Еще одним преимуществом моек Mixline Pro является наличие шумоподавляющего покрытия, которое состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противошумного состава. Ухаживать за мойками из нержавеющей стали легко. Понадобятся только губка и стандартное моющее средство. Но если у вас жесткая вода, то целесообразно дополнительно использовать противоизвестковые средства. К этим мойкам можно выбрать любой смеситель на свой вкус. Мойки врезные для кухни Mixline Pro особо износостойкие, прочные и противоаллергенные. Благодаря современному дизайну и отличным эксплуатационным характеристикам эти мойки будут радовать вас долгие годы. Гарантия на мойки Mixline Pro - 5 лет. Плановый срок службы - 35 лет.