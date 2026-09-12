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Кухонная мойка 78х50 лев. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном золото (552918) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кухонная мойка 78х50 лев. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном золото (552918)

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Кухонная мойка 78х50 лев. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном золото (552918) - фото 1
Кухонная мойка 78х50 лев. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном золото (552918) - фото 2
Кухонная мойка 78х50 лев. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном золото (552918) - фото 3
Кухонная мойка 78х50 лев. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном золото (552918) - фото 4
Кухонная мойка 78х50 лев. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном золото (552918) - фото 5
Кухонная мойка 78х50 лев. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном золото (552918) - фото 6
Кухонная мойка 78х50 лев. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном золото (552918) - фото 7
Кухонная мойка 78х50 лев. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном золото (552918) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка
Цвет
золотой
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во основных чаш
1
  • Кухонная мойка 78х50 лев. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном золото (552918) - фото 1
  • Кухонная мойка 78х50 лев. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном золото (552918) - фото 2
  • Кухонная мойка 78х50 лев. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном золото (552918) - фото 3
  • Кухонная мойка 78х50 лев. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном золото (552918) - фото 4
  • Кухонная мойка 78х50 лев. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном золото (552918) - фото 5
  • Кухонная мойка 78х50 лев. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном золото (552918) - фото 6
  • Кухонная мойка 78х50 лев. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном золото (552918) - фото 7
  • Кухонная мойка 78х50 лев. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном золото (552918) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690926
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка
Комплектация
мойка, сифон, крепеж, документация, упаковка
Цвет
золотой
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
С крылом
да
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
справа
Габариты (ВxГxШ)
78x50x20 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х53х25
Вес, кг.
9

Описание товара Кухонная мойка 78х50 лев. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном золото (552918)

Кухонная мойка из нержавеющей стали Mixline Pro - практичный вариант для современной кухни. Отличительной особенностью мойки Mixline Pro является плоский кант, который не выступает на поверхности столешницы, что придает аккуратный и эстетичный вид всей зоне мойки. Мойка кухонная имеет хорошую глубину - 200 мм и увеличенную толщину стали до 3 мм. Самый важный показатель мойки из нержавеющей стали - толщина стали. Чем она толще, тем надежнее и долговечнее будет мойка. Кухонная мойка Mixline Pro изготовлена сварным способом. Такой метод производства позволяет изготовить мойку с увеличенной глубиной чаши и более четкими гранями. При изготовлении врезной кухонной мойки используется качественная нержавеющая сталь, которая придаёт изделию отличные прочностные свойства, устойчивость к окислению и к повышенной температуре. Кухонная мойка имеет PVD-покрытие, которое получают путём нанесения металла, доведенного до парообразного состояния при высокой температуре в камере под вакуумом, на поверхность мойки. PVD-покрытие уникально тем, что парообразный металл впитывается в поверхность мойки на молекулярном уровне и образует микрослой на поверхности. Это защитит от отслоения покрытия при сильном механическом воздействии на мойку или ударе. Царапины не оставят явного визуального следа, так как царапина будет иметь тот же цвет, что и изделие. Мойка имеет защиту от кислотосодержащих составов. Поверхность не изменится по фактуре, так как PVD покрытие надежно соединилось с кристаллической решёткой изделия. Еще одним преимуществом моек Mixline Pro является наличие шумоподавляющего покрытия, которое состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противошумного состава. Ухаживать за мойками из нержавеющей стали легко. Понадобятся только губка и стандартное моющее средство. Но если у вас жесткая вода, то целесообразно дополнительно использовать противоизвестковые средства. К этим мойкам можно выбрать любой смеситель на свой вкус. Мойки врезные для кухни Mixline Pro особо износостойкие, прочные и противоаллергенные. Благодаря современному дизайну и отличным эксплуатационным характеристикам эти мойки будут радовать вас долгие годы. Гарантия на мойки Mixline Pro - 5 лет. Плановый срок службы - 35 лет.

Отзывы о товаре Кухонная мойка 78х50 лев. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном золото (552918)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка
Комплектация
мойка, сифон, крепеж, документация, упаковка
Цвет
золотой
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
С крылом
да
Кол-во дополнительных чаш
нет
Развернуть
Расположение крыла
справа
Габариты (ВxГxШ)
78x50x20 см
Страна производитель
Китай
Описание
Кухонная мойка из нержавеющей стали Mixline Pro - практичный вариант для современной кухни. Отличительной особенностью мойки Mixline Pro является плоский кант, который не выступает на поверхности столешницы, что придает аккуратный и эстетичный вид всей зоне мойки. Мойка кухонная имеет хорошую глубину - 200 мм и увеличенную толщину стали до 3 мм. Самый важный показатель мойки из нержавеющей стали - толщина стали. Чем она толще, тем надежнее и долговечнее будет мойка. Кухонная мойка Mixline Pro изготовлена сварным способом. Такой метод производства позволяет изготовить мойку с увеличенной глубиной чаши и более четкими гранями. При изготовлении врезной кухонной мойки используется качественная нержавеющая сталь, которая придаёт изделию отличные прочностные свойства, устойчивость к окислению и к повышенной температуре. Кухонная мойка имеет PVD-покрытие, которое получают путём нанесения металла, доведенного до парообразного состояния при высокой температуре в камере под вакуумом, на поверхность мойки. PVD-покрытие уникально тем, что парообразный металл впитывается в поверхность мойки на молекулярном уровне и образует микрослой на поверхности. Это защитит от отслоения покрытия при сильном механическом воздействии на мойку или ударе. Царапины не оставят явного визуального следа, так как царапина будет иметь тот же цвет, что и изделие. Мойка имеет защиту от кислотосодержащих составов. Поверхность не изменится по фактуре, так как PVD покрытие надежно соединилось с кристаллической решёткой изделия. Еще одним преимуществом моек Mixline Pro является наличие шумоподавляющего покрытия, которое состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противошумного состава. Ухаживать за мойками из нержавеющей стали легко. Понадобятся только губка и стандартное моющее средство. Но если у вас жесткая вода, то целесообразно дополнительно использовать противоизвестковые средства. К этим мойкам можно выбрать любой смеситель на свой вкус. Мойки врезные для кухни Mixline Pro особо износостойкие, прочные и противоаллергенные. Благодаря современному дизайну и отличным эксплуатационным характеристикам эти мойки будут радовать вас долгие годы. Гарантия на мойки Mixline Pro - 5 лет. Плановый срок службы - 35 лет.
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Отзывы


Кухонная мойка 78х50 лев. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном золото (552918) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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