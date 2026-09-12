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Кухонная мойка 65х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552937) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кухонная мойка 65х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552937)

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Кухонная мойка 65х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552937) - фото 1
Кухонная мойка 65х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552937) - фото 2
Кухонная мойка 65х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552937) - фото 3
Кухонная мойка 65х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552937) - фото 4
Кухонная мойка 65х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552937) - фото 5
Кухонная мойка 65х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552937) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка
Цвет
графит, черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
220
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во основных чаш
1
  • Кухонная мойка 65х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552937) - фото 1
  • Кухонная мойка 65х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552937) - фото 2
  • Кухонная мойка 65х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552937) - фото 3
  • Кухонная мойка 65х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552937) - фото 4
  • Кухонная мойка 65х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552937) - фото 5
  • Кухонная мойка 65х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552937) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 755 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690924
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка
Комплектация
мойка, сифон, крепеж, документация, упаковка
Цвет
графит, черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
220
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
С крылом
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
65x45x22 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х48х26
Вес, кг.
7.5

Описание товара Кухонная мойка 65х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552937)

Мойка Mixline Pro НАНО имеет усиленное защитное PVD-покрытие с тиснением в виде сот. Покрытие внедрено в материал мойки на молекулярном уровне, поэтому при ударах и механических воздействиях оно не отслаивается. Кухонная мойка Mixline Pro НАНО изготовлена сварным способом. Такой метод производства позволяет изготовить мойку с увеличенной глубиной чаши и более четкими гранями. При изготовлении мойки используется качественная нержавеющая сталь. Благодаря увеличенной толщине стали (3 мм), мойка защищена от деформации, обладает повышенной прочностью, устойчивостью к окислению и к повышенной температуре. Плоский кант не выступает над поверхностью столешницы, что придает аккуратный и эстетичный вид всей зоне мойки. Еще одним преимуществом является наличие шумоподавляющего покрытия, которое состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противошумного состава. Кухонная мойка Mixline Pro НАНО является антибактериальной. Она не требует особого ухода - достаточно использования неагрессивного чистящего средства. Любые загрязнения легко удаляются, капли воды и прочие жидкости не задерживаются на ее поверхности. Гарантия на мойки Mixline Pro - 5 лет. Плановый срок службы - 35 лет.

Отзывы о товаре Кухонная мойка 65х45 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 22см с сифоном черный графит НАНО (552937)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка
Комплектация
мойка, сифон, крепеж, документация, упаковка
Цвет
графит, черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
220
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
С крылом
нет
Кол-во дополнительных чаш
нет
Развернуть
Расположение крыла
нет
Габариты (ВxГxШ)
65x45x22 см
Страна производитель
Китай
Описание
Мойка Mixline Pro НАНО имеет усиленное защитное PVD-покрытие с тиснением в виде сот. Покрытие внедрено в материал мойки на молекулярном уровне, поэтому при ударах и механических воздействиях оно не отслаивается. Кухонная мойка Mixline Pro НАНО изготовлена сварным способом. Такой метод производства позволяет изготовить мойку с увеличенной глубиной чаши и более четкими гранями. При изготовлении мойки используется качественная нержавеющая сталь. Благодаря увеличенной толщине стали (3 мм), мойка защищена от деформации, обладает повышенной прочностью, устойчивостью к окислению и к повышенной температуре. Плоский кант не выступает над поверхностью столешницы, что придает аккуратный и эстетичный вид всей зоне мойки. Еще одним преимуществом является наличие шумоподавляющего покрытия, которое состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противошумного состава. Кухонная мойка Mixline Pro НАНО является антибактериальной. Она не требует особого ухода - достаточно использования неагрессивного чистящего средства. Любые загрязнения легко удаляются, капли воды и прочие жидкости не задерживаются на ее поверхности. Гарантия на мойки Mixline Pro - 5 лет. Плановый срок службы - 35 лет.
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Доставка
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