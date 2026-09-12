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Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном черный графит (552929) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном черный графит (552929)

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Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном черный графит (552929) - фото 1
Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном черный графит (552929) - фото 2
Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном черный графит (552929) - фото 3
Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном черный графит (552929) - фото 4
Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном черный графит (552929) - фото 5
Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном черный графит (552929) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка для кухни
Цвет
графит, черный
Установка
Встраиваемая сверху
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во основных чаш
1
  • Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном черный графит (552929) - фото 1
  • Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном черный графит (552929) - фото 2
  • Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном черный графит (552929) - фото 3
  • Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном черный графит (552929) - фото 4
  • Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном черный графит (552929) - фото 5
  • Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном черный графит (552929) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690922
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, сифон, крепеж, документация, упаковка
Цвет
графит, черный
Установка
Встраиваемая сверху
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
С крылом
да
Кол-во дополнительных чаш
нет
Расположение крыла
слева
Габариты (ВxГxШ)
60x50x20 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х53х25
Вес, кг.
5.7

Описание товара Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном черный графит (552929)

Кухонная мойка MIXLINE из нержавеющей стали — это симбиоз прочности и стиля. Глубокая чаша (200 мм) удобно подходит для мытья даже крупных кастрюль и сковородок, а дополнительное крыло станет отличным местом для сушки посуды или подготовки продуктов. Благодаря прямоугольной форме мойка лаконично впишется в современные интерьеры, а модные цвета графит и черный добавят характер и выразительность вашей кухне. Классика из надежной стали — удобно, практично, современно!

Отзывы о товаре Кухонная мойка 60х50 прав. вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном черный графит (552929)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, сифон, крепеж, документация, упаковка
Цвет
графит, черный
Установка
Встраиваемая сверху
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
нержавеющая сталь
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
С крылом
да
Кол-во дополнительных чаш
нет
Развернуть
Расположение крыла
слева
Габариты (ВxГxШ)
60x50x20 см
Страна производитель
Китай
Описание
Кухонная мойка MIXLINE из нержавеющей стали — это симбиоз прочности и стиля. Глубокая чаша (200 мм) удобно подходит для мытья даже крупных кастрюль и сковородок, а дополнительное крыло станет отличным местом для сушки посуды или подготовки продуктов. Благодаря прямоугольной форме мойка лаконично впишется в современные интерьеры, а модные цвета графит и черный добавят характер и выразительность вашей кухне. Классика из надежной стали — удобно, практично, современно!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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