Top.Mail.Ru
Кухонная мойка 50х50 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном черный графит НАНО (552931) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кухонная мойка 50х50 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном черный графит НАНО (552931)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кухонная мойка 50х50 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном черный графит НАНО (552931) - фото 1
Кухонная мойка 50х50 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном черный графит НАНО (552931) - фото 2
Кухонная мойка 50х50 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном черный графит НАНО (552931) - фото 3
Кухонная мойка 50х50 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном черный графит НАНО (552931) - фото 4
Кухонная мойка 50х50 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном черный графит НАНО (552931) - фото 5
Кухонная мойка 50х50 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном черный графит НАНО (552931) - фото 6
Кухонная мойка 50х50 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном черный графит НАНО (552931) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
серый
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
  • Кухонная мойка 50х50 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном черный графит НАНО (552931) - фото 1
  • Кухонная мойка 50х50 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном черный графит НАНО (552931) - фото 2
  • Кухонная мойка 50х50 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном черный графит НАНО (552931) - фото 3
  • Кухонная мойка 50х50 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном черный графит НАНО (552931) - фото 4
  • Кухонная мойка 50х50 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном черный графит НАНО (552931) - фото 5
  • Кухонная мойка 50х50 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном черный графит НАНО (552931) - фото 6
  • Кухонная мойка 50х50 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном черный графит НАНО (552931) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690910
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка кухонная
Высота, см
20
Длина, м
50
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
50
Комплектация
мойка, сифон, крепеж, инструкция, гарантийный талон, упаковка
Цвет
серый
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
Габариты (ВxГxШ), мм
200x200x500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х53х25
Вес, кг.
6.5

Описание товара Кухонная мойка 50х50 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном черный графит НАНО (552931)

Мойка Mixline Pro НАНО имеет усиленное защитное PVD-покрытие с тиснением в виде сот. Покрытие внедрено в материал мойки на молекулярном уровне, поэтому при ударах и механических воздействиях оно не отслаивается. Кухонная мойка Mixline Pro НАНО изготовлена сварным способом. Такой метод производства позволяет изготовить мойку с увеличенной глубиной чаши и более четкими гранями. При изготовлении мойки используется качественная нержавеющая сталь. Благодаря увеличенной толщине стали (3 мм), мойка защищена от деформации, обладает повышенной прочностью, устойчивостью к окислению и к повышенной температуре. Плоский кант не выступает над поверхностью столешницы, что придает аккуратный и эстетичный вид всей зоне мойки. Еще одним преимуществом является наличие шумоподавляющего покрытия, которое состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противошумного состава. Кухонная мойка Mixline Pro НАНО является антибактериальной. Она не требует особого ухода достаточно использования неагрессивного чистящего средства. Любые загрязнения легко удаляются, капли воды и прочие жидкости не задерживаются на ее поверхности.

Отзывы о товаре Кухонная мойка 50х50 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном черный графит НАНО (552931)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка кухонная
Высота, см
20
Длина, м
50
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
50
Комплектация
мойка, сифон, крепеж, инструкция, гарантийный талон, упаковка
Цвет
серый
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
200
Развернуть
Материал
нержавеющая сталь
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
Габариты (ВxГxШ), мм
200x200x500
Страна производитель
Китай
Описание
Мойка Mixline Pro НАНО имеет усиленное защитное PVD-покрытие с тиснением в виде сот. Покрытие внедрено в материал мойки на молекулярном уровне, поэтому при ударах и механических воздействиях оно не отслаивается. Кухонная мойка Mixline Pro НАНО изготовлена сварным способом. Такой метод производства позволяет изготовить мойку с увеличенной глубиной чаши и более четкими гранями. При изготовлении мойки используется качественная нержавеющая сталь. Благодаря увеличенной толщине стали (3 мм), мойка защищена от деформации, обладает повышенной прочностью, устойчивостью к окислению и к повышенной температуре. Плоский кант не выступает над поверхностью столешницы, что придает аккуратный и эстетичный вид всей зоне мойки. Еще одним преимуществом является наличие шумоподавляющего покрытия, которое состоит из двух компонентов: резиновой накладки на дне и специального противошумного состава. Кухонная мойка Mixline Pro НАНО является антибактериальной. Она не требует особого ухода достаточно использования неагрессивного чистящего средства. Любые загрязнения легко удаляются, капли воды и прочие жидкости не задерживаются на ее поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кухонная мойка 50х50 вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном черный графит НАНО (552931) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...