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Коврик для ванной 1-ый Fixsen SANDAL, серый, 50х80см (FX-8020K) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коврик для ванной 1-ый Fixsen SANDAL, серый, 50х80см (FX-8020K)

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Коврик для ванной 1-ый Fixsen SANDAL, серый, 50х80см (FX-8020K) - фото 1
Коврик для ванной 1-ый Fixsen SANDAL, серый, 50х80см (FX-8020K) - фото 2
Коврик для ванной 1-ый Fixsen SANDAL, серый, 50х80см (FX-8020K) - фото 3
Коврик для ванной 1-ый Fixsen SANDAL, серый, 50х80см (FX-8020K) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коврик для ванной
  • Коврик для ванной 1-ый Fixsen SANDAL, серый, 50х80см (FX-8020K) - фото 1
  • Коврик для ванной 1-ый Fixsen SANDAL, серый, 50х80см (FX-8020K) - фото 2
  • Коврик для ванной 1-ый Fixsen SANDAL, серый, 50х80см (FX-8020K) - фото 3
  • Коврик для ванной 1-ый Fixsen SANDAL, серый, 50х80см (FX-8020K) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690885
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Характеристики

Бренд
FIXSEN
Тип товара
Коврик для ванной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х50х1
Вес, г.
620

Описание товара Коврик для ванной 1-ый Fixsen SANDAL, серый, 50х80см (FX-8020K)

Коврик для ванной Fixsen Sandal цвет серый, коврик из хлопка, без ворсовый.

Отзывы о товаре Коврик для ванной 1-ый Fixsen SANDAL, серый, 50х80см (FX-8020K)




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Характеристики
Бренд
FIXSEN
Тип товара
Коврик для ванной
Страна производитель
Китай
Описание
Коврик для ванной Fixsen Sandal цвет серый, коврик из хлопка, без ворсовый.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Коврик для ванной 1-ый Fixsen SANDAL, серый, 50х80см (FX-8020K) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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