Top.Mail.Ru
Зеркальный Шкаф VIANT "Мальта" 70 правый/левый без света 134х700х850 (VMAL70-ZSH) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Зеркальный Шкаф VIANT "Мальта" 70 правый/левый без света 134х700х850 (VMAL70-ZSH)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Зеркальный Шкаф VIANT &quot;Мальта&quot; 70 правый/левый без света 134х700х850 (VMAL70-ZSH) - фото 1
Зеркальный Шкаф VIANT &quot;Мальта&quot; 70 правый/левый без света 134х700х850 (VMAL70-ZSH) - фото 2
Зеркальный Шкаф VIANT &quot;Мальта&quot; 70 правый/левый без света 134х700х850 (VMAL70-ZSH) - фото 3
Зеркальный Шкаф VIANT &quot;Мальта&quot; 70 правый/левый без света 134х700х850 (VMAL70-ZSH) - фото 4
Зеркальный Шкаф VIANT &quot;Мальта&quot; 70 правый/левый без света 134х700х850 (VMAL70-ZSH) - фото 5
Зеркальный Шкаф VIANT &quot;Мальта&quot; 70 правый/левый без света 134х700х850 (VMAL70-ZSH) - фото 6
Зеркальный Шкаф VIANT &quot;Мальта&quot; 70 правый/левый без света 134х700х850 (VMAL70-ZSH) - фото 7
Зеркальный Шкаф VIANT &quot;Мальта&quot; 70 правый/левый без света 134х700х850 (VMAL70-ZSH) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Зеркальный Шкаф VIANT &quot;Мальта&quot; 70 правый/левый без света 134х700х850 (VMAL70-ZSH) - фото 1
  • Зеркальный Шкаф VIANT &quot;Мальта&quot; 70 правый/левый без света 134х700х850 (VMAL70-ZSH) - фото 2
  • Зеркальный Шкаф VIANT &quot;Мальта&quot; 70 правый/левый без света 134х700х850 (VMAL70-ZSH) - фото 3
  • Зеркальный Шкаф VIANT &quot;Мальта&quot; 70 правый/левый без света 134х700х850 (VMAL70-ZSH) - фото 4
  • Зеркальный Шкаф VIANT &quot;Мальта&quot; 70 правый/левый без света 134х700х850 (VMAL70-ZSH) - фото 5
  • Зеркальный Шкаф VIANT &quot;Мальта&quot; 70 правый/левый без света 134х700х850 (VMAL70-ZSH) - фото 6
  • Зеркальный Шкаф VIANT &quot;Мальта&quot; 70 правый/левый без света 134х700х850 (VMAL70-ZSH) - фото 7
  • Зеркальный Шкаф VIANT &quot;Мальта&quot; 70 правый/левый без света 134х700х850 (VMAL70-ZSH) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690786
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
VIANT
Тип товара
Высота, см
85
Глубина, см
13.4
Длина, м
70
Ориентация
правый, левый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х72х15
Вес, кг.
21.2

Описание товара Зеркальный Шкаф VIANT "Мальта" 70 правый/левый без света 134х700х850 (VMAL70-ZSH)

Зеркальный Шкаф VIANT "Мальта" 70 правый/левый без света 134х700х850 (VMAL70-ZSH)

Отзывы о товаре Зеркальный Шкаф VIANT "Мальта" 70 правый/левый без света 134х700х850 (VMAL70-ZSH)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
VIANT
Тип товара
Высота, см
85
Глубина, см
13.4
Длина, м
70
Ориентация
правый, левый
Страна производитель
Китай
Описание
Зеркальный Шкаф VIANT "Мальта" 70 правый/левый без света 134х700х850 (VMAL70-ZSH)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зеркальный Шкаф VIANT "Мальта" 70 правый/левый без света 134х700х850 (VMAL70-ZSH) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...