Минимойка Karcher K 4 Classic 1800Вт (1.679-420.0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Минимойка Karcher K 4 Classic 1800Вт (1.679-420.0)
Место для него можно найти везде: благодаря компактным размерам аппарат высокого давления K 4 Classic поместится и в багажнике автомобиля, и в стенном шкафу. Он очень удобен в транспортировке и обладает при этом высокими параметрами производительности. Алюминиевая телескопическая ручка регулируется по высоте для удобного перемещения аппарата на колесах. Аппарат укомплектован пистолетом с разъемом Quick Connect, 6-метровым шлангом высокого давления, струйной трубкой Vario Power, грязевой фрезой и фильтром для воды. Модель K 4 Classic с производительностью по площади 30 м?/ч является идеальным решением для регулярного устранения загрязнений средней степени (например, для очистки садовых оград, мойки велосипедов или небольших автомобилей).
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