Нивелир лазерный Bosch GLL 2-15G 2кл.лаз. 540нм цв.луч. зеленый 2луч. (0601063W02)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Нивелир
Класс лазера
2
Длина волны, нм
500-540
Количество лучей, шт
2
Цвет луча
зеленый
Дальность построения без приемника, м
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690221
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Нивелир
Комплектация
лазерный уровень, универсальный держатель LB, потолочное крепление DK, лазерный отражатель, карман, 4xаккумулятора 1.5 в LR6, чемодан
Класс лазера
2
Длина волны, нм
500-540
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонтальное, вертикальное
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
4х1.5 В
Магнитное крепление
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
15
Точность, мм/м
0.3
Резьба под штатив, дюйм
01.апр
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
12.6
Высота, см
11.5
Элементы питания
AA
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х26х15
Вес, кг.
3.1
Описание товара Нивелир лазерный Bosch GLL 2-15G 2кл.лаз. 540нм цв.луч. зеленый 2луч. (0601063W02)
Лазерный нивелир Bosch GLL 2-15G + LB10 + клипса + кейс 0601063W02 проецирует горизонтальную и вертикальную линии. Подходит для разметки как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Универсальность применения обеспечивают держатель и потолочное крепление. Зеленый цвет лазера обеспечивает отличную видимость. Корпус имеет улучшенную защиту от пыли и влаги (IP64). Универсальный держатель LB 10 с мощными магнитами гарантирует безопасность монтажа. За пределами диапазона самонивелирования автоматически включается функция наклона.
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Бренд
Тип товара
Нивелир
Комплектация
лазерный уровень, универсальный держатель LB, потолочное крепление DK, лазерный отражатель, карман, 4xаккумулятора 1.5 в LR6, чемодан
Класс лазера
2
Длина волны, нм
500-540
Количество лучей, шт
2
Направление лучей
горизонтальное, вертикальное
Цвет луча
зеленый
Количество и напряжение элементов питания
4х1.5 В
Магнитное крепление
да
Отключение выравнивания
да
Дальность построения без приемника, м
15
Развернуть
Точность, мм/м
0.3
Резьба под штатив, дюйм
01.апр
Тип выравнивания
автоматический
Угол самовыравнивания, град
4
Ширина, см
12.6
Высота, см
11.5
Элементы питания
AA
Страна производитель
Китай
Лазерный нивелир Bosch GLL 2-15G + LB10 + клипса + кейс 0601063W02 проецирует горизонтальную и вертикальную линии. Подходит для разметки как внутри помещений, так и на открытом воздухе. Универсальность применения обеспечивают держатель и потолочное крепление. Зеленый цвет лазера обеспечивает отличную видимость. Корпус имеет улучшенную защиту от пыли и влаги (IP64). Универсальный держатель LB 10 с мощными магнитами гарантирует безопасность монтажа. За пределами диапазона самонивелирования автоматически включается функция наклона.
Нивелир лазерный Bosch GLL 2-15G 2кл.лаз. 540нм цв.луч. зеленый 2луч. (0601063W02) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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