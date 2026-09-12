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Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange

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Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 1
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 2
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 3
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 4
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 5
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 6
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 7
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 8
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 9
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 10
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 11
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 12
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 13
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 14
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 15
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 16
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 17
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 18
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 19
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 20
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 21
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 22
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 23
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 24
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 25
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 26
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 27
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 28
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 29
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 30
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 31
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 32
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 33
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 34
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 35
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 36
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 37
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 38
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 39
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 40
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 41
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 42
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 43
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 44
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 45
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 46
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 47
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 48
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 49
Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планшеты
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 1
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 2
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 3
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 4
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 5
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 6
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 7
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 8
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 9
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 10
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 11
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 12
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 13
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 14
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 15
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 16
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 17
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 18
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 19
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 20
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 21
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 22
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 23
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 24
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 25
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 26
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 27
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 28
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 29
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 30
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 31
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 32
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 33
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 34
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 35
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 36
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 37
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 38
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 39
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 40
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 41
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 42
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 43
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 44
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 45
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 46
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 47
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 48
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 49
  • Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690191
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Характеристики

Бренд
Blackview
Тип товара
Планшеты
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1.2

Описание товара Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange

Планшет Blackview Active 8 Pro - это мощный и надежный помощник в ваших делах. Планшет оснащен 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество информации и приложений. Планшет имеет 10.36-дюймовый экран с разрешением 2000x1200 пикселей, что обеспечивает четкое и яркое изображение. Экран покрыт прочным стеклом Corning Gorilla Glass 5, которое защищает его от царапин и ударов. Планшет поддерживает 1080P Widevine L1, что гарантирует высокое качество видео и фильмов. Планшет Blackview Active 8 Pro оснащен акселерометром, гироскопом, датчиком Холла, датчиком освещенности, датчиком приближения, FM-тюнером и компасом. Планшет поддерживает клавиатуру и мышь, что делает его удобным для работы с документами и таблицами. Планшет имеет ударопрочный и влагозащищенный корпус, что делает его устойчивым к повседневным испытаниям. Планшет работает на операционной системе Android 13, что обеспечивает доступ к множеству приложений и игр. Планшет Blackview Active 8 Pro оснащен 4 динамиками и стереозвуком, что обеспечивает качественное звучание при просмотре фильмов, прослушивании музыки и играх. Планшет поддерживает стандарт Wi-Fi 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 и GPS, что позволяет использовать его в различных условиях. Планшет имеет слот для карты памяти, что позволяет расширить его возможности хранения. В комплект поставки планшета входит стилус, который позволяет рисовать, писать и делать заметки прямо на экране. Планшет Blackview Active 8 Pro - это надежный и функциональный планшет, который станет незаменимым помощником в вашей повседневной жизни.

Отзывы о товаре Планшет Blackview Active 8 Pro LTE 8/256gb Orange




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Характеристики
Бренд
Blackview
Тип товара
Планшеты
Описание
Планшет Blackview Active 8 Pro - это мощный и надежный помощник в ваших делах. Планшет оснащен 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти, что позволяет хранить большое количество информации и приложений. Планшет имеет 10.36-дюймовый экран с разрешением 2000x1200 пикселей, что обеспечивает четкое и яркое изображение. Экран покрыт прочным стеклом Corning Gorilla Glass 5, которое защищает его от царапин и ударов. Планшет поддерживает 1080P Widevine L1, что гарантирует высокое качество видео и фильмов. Планшет Blackview Active 8 Pro оснащен акселерометром, гироскопом, датчиком Холла, датчиком освещенности, датчиком приближения, FM-тюнером и компасом. Планшет поддерживает клавиатуру и мышь, что делает его удобным для работы с документами и таблицами. Планшет имеет ударопрочный и влагозащищенный корпус, что делает его устойчивым к повседневным испытаниям. Планшет работает на операционной системе Android 13, что обеспечивает доступ к множеству приложений и игр. Планшет Blackview Active 8 Pro оснащен 4 динамиками и стереозвуком, что обеспечивает качественное звучание при просмотре фильмов, прослушивании музыки и играх. Планшет поддерживает стандарт Wi-Fi 802.11b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 и GPS, что позволяет использовать его в различных условиях. Планшет имеет слот для карты памяти, что позволяет расширить его возможности хранения. В комплект поставки планшета входит стилус, который позволяет рисовать, писать и делать заметки прямо на экране. Планшет Blackview Active 8 Pro - это надежный и функциональный планшет, который станет незаменимым помощником в вашей повседневной жизни.
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Отзывы


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