Диск пильный по лам./ДСП DeWalt DT10303-QZ d=184мм d(посад.)=16мм (торцовочные пилы)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диск пильный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690187
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Диск пильный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х1
Вес, г.
390
Описание товара Диск пильный по лам./ДСП DeWalt DT10303-QZ d=184мм d(посад.)=16мм (торцовочные пилы)
Пильный диск DewaltDT10303-QZ предназначен для использования в циркулярных и торцовочных пилах. Он служит для произведения распиловки древесины, фанеры, МДФ. С целью снижения вибрации в диске предусмотрены отверстия. Передний угол заточки зубьев составляет +20°.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 940 руб.485 руб. в СплитСверло ступенчатое DENZEL 723605, 9-12-15-18-21-24-27-30-33-36 м...
-
В наличииЦена 1 950 руб.488 руб. в СплитНабор бит и свёрл, магнитный адаптер, CrV, в пласт. боксе, 40 шт...
-
В наличииЦена 1 950 руб.488 руб. в СплитБур по бетону Matrix 71260, 26 х 600 мм, SDS MAX c крестовой пла...
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70998, 24 x 1200 мм, SDS PLUS
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитСверло по металлу DENZEL 717224, 12 мм, HSS-Tin, Golden Tip, 6 ш...
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитНабор сверл по металлу DENZEL 723005, 1-10 мм, Р6М5К8-TiN, Golde...
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитПильный диск по дереву GROSS 73333, ф230 х 32 мм, 48 зубьев + ко...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитСверло алмазное по керамограниту Matrix 726963, 120 х 67 мм, 3-г...
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитКожух для УШМ DENZEL 76294, 150-180-230мм с пылеотводом, для шли...
-
В наличииЦена 2 020 руб.505 руб. в СплитНабор бит, магнитный адаптер, сталь S2, пластиковый кейс, 32 пре...
-
В наличииЦена 2 020 руб.505 руб. в СплитЧашка алмазная зачистная Matrix 72991, 230 мм, Двухрядная
-
В наличииЦена 2 030 руб.508 руб. в СплитБур по бетону Matrix 70990, 28 x 1000 мм, SDS PLUS
Пильный диск DewaltDT10303-QZ предназначен для использования в циркулярных и торцовочных пилах. Он служит для произведения распиловки древесины, фанеры, МДФ. С целью снижения вибрации в диске предусмотрены отверстия. Передний угол заточки зубьев составляет +20°.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Диск пильный по лам./ДСП DeWalt DT10303-QZ d=184мм d(посад.)=16мм (торцовочные пилы) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Диск пильный по лам./ДСП DeWalt DT10303-QZ d=184мм d(посад.)=16мм (торцовочные пилы)