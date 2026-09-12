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Диск пильный по лам./ДСП DeWalt DT10303-QZ d=184мм d(посад.)=16мм (торцовочные пилы) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Диск пильный по лам./ДСП DeWalt DT10303-QZ d=184мм d(посад.)=16мм (торцовочные пилы)

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Диск пильный по лам./ДСП DeWalt DT10303-QZ d=184мм d(посад.)=16мм (торцовочные пилы) - фото 1
Диск пильный по лам./ДСП DeWalt DT10303-QZ d=184мм d(посад.)=16мм (торцовочные пилы) - фото 2
Диск пильный по лам./ДСП DeWalt DT10303-QZ d=184мм d(посад.)=16мм (торцовочные пилы) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диск пильный
  • Диск пильный по лам./ДСП DeWalt DT10303-QZ d=184мм d(посад.)=16мм (торцовочные пилы) - фото 1
  • Диск пильный по лам./ДСП DeWalt DT10303-QZ d=184мм d(посад.)=16мм (торцовочные пилы) - фото 2
  • Диск пильный по лам./ДСП DeWalt DT10303-QZ d=184мм d(посад.)=16мм (торцовочные пилы) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690187
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Диск пильный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х1
Вес, г.
390

Описание товара Диск пильный по лам./ДСП DeWalt DT10303-QZ d=184мм d(посад.)=16мм (торцовочные пилы)

Пильный диск DewaltDT10303-QZ предназначен для использования в циркулярных и торцовочных пилах. Он служит для произведения распиловки древесины, фанеры, МДФ. С целью снижения вибрации в диске предусмотрены отверстия. Передний угол заточки зубьев составляет +20°.



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Отзывы о товаре Диск пильный по лам./ДСП DeWalt DT10303-QZ d=184мм d(посад.)=16мм (торцовочные пилы)




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Диск пильный
Страна производитель
Китай
Описание
Пильный диск DewaltDT10303-QZ предназначен для использования в циркулярных и торцовочных пилах. Он служит для произведения распиловки древесины, фанеры, МДФ. С целью снижения вибрации в диске предусмотрены отверстия. Передний угол заточки зубьев составляет +20°.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
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