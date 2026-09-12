Top.Mail.Ru
Набор бит и сверл Bosch X-line 34 (2607010608) (34пред.) для шуруповертов/дрелей купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор бит и сверл Bosch X-line 34 (2607010608) (34пред.) для шуруповертов/дрелей

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор бит и сверл Bosch X-line 34 (2607010608) (34пред.) для шуруповертов/дрелей
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор бит и сверл
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Камень, Дерево, Металл
Длина, мм
170
Ширина, мм
160
Комплектация
сверла по древесине 5 шт, сверла по металлу HSS 5 шт, сверла по камню 5 шт, торцовые головки 3 шт, переходник для торцовых ключей, универсальный магнитный держатель, зенкер, насадки-биты 25 мм, 13 шт, кейс
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690169
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Набор бит и сверл
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Камень, Дерево, Металл
Длина, мм
170
Ширина, мм
160
Комплектация
сверла по древесине 5 шт, сверла по металлу HSS 5 шт, сверла по камню 5 шт, торцовые головки 3 шт, переходник для торцовых ключей, универсальный магнитный держатель, зенкер, насадки-биты 25 мм, 13 шт, кейс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х5
Вес, г.
750

Описание товара Набор бит и сверл Bosch X-line 34 (2607010608) (34пред.) для шуруповертов/дрелей

Оснастка Bosch — это высококачественный набор аксессуаров, специально разработанный для оптимальной работы с различными материалами, такими как камень, дерево и металл. Этот комплект идеально подходит для использования с шуруповертами, гайковертами и дрелями, обеспечивая универсальность и надежность в каждом проекте. Независимо от того, работаете ли вы в домашних условиях или профессионально, оснастка Bosch станет незаменимым помощником, гарантируя точность и эффективность выполнения задач. Инновационные технологии и опыт бренда Bosch обеспечивают долговечность и производительность, позволяя вам справляться с любыми вызовами быстро и эффективно.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры

Отзывы о товаре Набор бит и сверл Bosch X-line 34 (2607010608) (34пред.) для шуруповертов/дрелей




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Набор бит и сверл
Назначение
для шуруповертов и гайковертов, для дрелей
Материал назначения
Камень, Дерево, Металл
Длина, мм
170
Ширина, мм
160
Комплектация
сверла по древесине 5 шт, сверла по металлу HSS 5 шт, сверла по камню 5 шт, торцовые головки 3 шт, переходник для торцовых ключей, универсальный магнитный держатель, зенкер, насадки-биты 25 мм, 13 шт, кейс
Страна производитель
Китай
Описание
Оснастка Bosch — это высококачественный набор аксессуаров, специально разработанный для оптимальной работы с различными материалами, такими как камень, дерево и металл. Этот комплект идеально подходит для использования с шуруповертами, гайковертами и дрелями, обеспечивая универсальность и надежность в каждом проекте. Независимо от того, работаете ли вы в домашних условиях или профессионально, оснастка Bosch станет незаменимым помощником, гарантируя точность и эффективность выполнения задач. Инновационные технологии и опыт бренда Bosch обеспечивают долговечность и производительность, позволяя вам справляться с любыми вызовами быстро и эффективно.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор бит и сверл Bosch X-line 34 (2607010608) (34пред.) для шуруповертов/дрелей - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...