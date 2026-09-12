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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
125
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
11000
Регулировка частоты вращения
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 690151
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Описание товара Углошлифовальная машина Metabo WEV 17-125 Quick Inox 1700Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (600517000)
Угловая шлифмашина Metabo WEV 17-125 Quick Inox RT 600517000 - предназначена для резки, зачистки, шлифования поверхностей или изделий из металла и других материалов.
Особенности:
Высокий крутящий момент и регулировка числа оборотов для обработки высокосортной стали и использования агрессивных фибровых кругов;
Идеальная эргономика за счет узкой рукоятки гарантирует максимальный контроль и облегчает работу над головой;
Двигатель Metabo Marathon с новой системой охлаждения и системой угольных щеток гарантирует вдвое больший срок службы;
Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся неизменным под нагрузкой;
Система M-Quick для замены кругов без использования инструментов путем нажатия на кнопку;
Установка защитного кожуха без инструмента;
Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: при блокировке диска обеспечивает самую низкую отдачу среди аналогичных инструментов на рынке - для максимальной защиты пользователя и бесперебойной работы;
Электронный плавный пуск и защита от повторного пуска;
Корпус редуктора может монтироваться с поворотом на 90° для управления левой рукой или для резки;
Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя;
Резьба шпинделя: М14.
Угловая шлифмашина Metabo WEV 17-125 Quick Inox RT 600517000 - предназначена для резки, зачистки, шлифования поверхностей или изделий из металла и других материалов.
Особенности:
Высокий крутящий момент и регулировка числа оборотов для обработки высокосортной стали и использования агрессивных фибровых кругов;
Идеальная эргономика за счет узкой рукоятки гарантирует максимальный контроль и облегчает работу над головой;
Двигатель Metabo Marathon с новой системой охлаждения и системой угольных щеток гарантирует вдвое больший срок службы;
Vario-Tacho-Constamatic (VTC) - полноволновая электроника с регулировочным колесом: для работы с числом оборотов в зависимости от материала, остающимся неизменным под нагрузкой;
Система M-Quick для замены кругов без использования инструментов путем нажатия на кнопку;
Установка защитного кожуха без инструмента;
Автоматическая предохранительная муфта Metabo S-automatic: при блокировке диска обеспечивает самую низкую отдачу среди аналогичных инструментов на рынке - для максимальной защиты пользователя и бесперебойной работы;
Электронный плавный пуск и защита от повторного пуска;
Корпус редуктора может монтироваться с поворотом на 90° для управления левой рукой или для резки;
Отключающиеся угольные щетки для защиты двигателя;
Резьба шпинделя: М14.
Углошлифовальная машина Metabo WEV 17-125 Quick Inox 1700Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (600517000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Metabo WEV 17-125 Quick Inox 1700Вт 11000об/мин рез.шпин.:M14 d=125мм (600517000)