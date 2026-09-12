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Оперативная память Kingston Fury Renegade Silver/Black 16GB DDR5 XMP (KF576C38RS-16) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Kingston Fury Renegade Silver/Black 16GB DDR5 XMP (KF576C38RS-16)

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Оперативная память Kingston Fury Renegade Silver/Black 16GB DDR5 XMP (KF576C38RS-16) - фото 1
Оперативная память Kingston Fury Renegade Silver/Black 16GB DDR5 XMP (KF576C38RS-16) - фото 2
Оперативная память Kingston Fury Renegade Silver/Black 16GB DDR5 XMP (KF576C38RS-16) - фото 3
Оперативная память Kingston Fury Renegade Silver/Black 16GB DDR5 XMP (KF576C38RS-16) - фото 4
Оперативная память Kingston Fury Renegade Silver/Black 16GB DDR5 XMP (KF576C38RS-16) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Тактовая частота
7600
Пропускная способность, Мб/с
60800
Тайминги
38-46-46
Радиатор охлаждения
Да
  • Оперативная память Kingston Fury Renegade Silver/Black 16GB DDR5 XMP (KF576C38RS-16) - фото 1
  • Оперативная память Kingston Fury Renegade Silver/Black 16GB DDR5 XMP (KF576C38RS-16) - фото 2
  • Оперативная память Kingston Fury Renegade Silver/Black 16GB DDR5 XMP (KF576C38RS-16) - фото 3
  • Оперативная память Kingston Fury Renegade Silver/Black 16GB DDR5 XMP (KF576C38RS-16) - фото 4
  • Оперативная память Kingston Fury Renegade Silver/Black 16GB DDR5 XMP (KF576C38RS-16) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690116
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Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
7600
Пропускная способность, Мб/с
60800
CAS Latency (CL), тактов
38
Тайминги
38-46-46
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х5х2
Вес, г.
100

Описание товара Оперативная память Kingston Fury Renegade Silver/Black 16GB DDR5 XMP (KF576C38RS-16)

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти создан для геймеров и энтузиастов, собирающих производительную систему нового поколения. Он отлично справится с требовательными играми в разрешении 1440p и 4K, обеспечивая высокий и стабильный фреймрейт, особенно в паре с мощным процессором и видеокартой. 16 ГБ объёма также достаточно для комфортной работы с тяжёлыми приложениями, потоковой трансляции игр или обработки фото, но для профессионального монтажа видео и работы с большими 3D-сценами стоит рассмотреть комплект большей ёмкости, например, 32 ГБ.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к последнему поколению DDR5, что означает удвоенную по сравнению с DDR4 пропускную способность и более эффективное энергопотребление. Он выполнен в форм-факторе DIMM, что строго определяет его назначение для настольных компьютеров. Важно помнить, что слоты под DDR5 физически несовместимы с планками DDR4, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно этот стандарт памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из одного модуля объёмом 16 ГБ, работающего на высокой частоте 6000 МГц. Такая скорость обеспечивает максимальную пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при переключении между задачами и скорость обработки данных в приложениях. Для подавляющего большинства игр и рабочих сценариев этой частоты более чем достаточно, чтобы раскрыть потенциал современных процессоров Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000 серии.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля составляют CL38-38-38, что при такой высокой частоте DDR5 является сбалансированным показателем, обеспечивающим хорошее соотношение между низкой латентностью и высокой пропускной способностью. Рабочее напряжение составляет 1.35 В. Для простого достижения заявленных характеристик модуль поддерживает профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически установить оптимальные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложного ручного разгона.

Совместимость с платформой

Данная оперативная память предназначена для платформ с поддержкой DDR5: это Intel LGA1700 (процессоры Core 12-го, 13-го, 14-го поколений и чипсеты Z690, B660, H670, Z790, B760) и AMD AM5 (процессоры Ryzen 7000 серии и чипсеты X670, B650). Перед установкой рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии для обеспечения наилучшей совместимости и стабильности работы на высоких частотах. Также учтите, что для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность, в систему необходимо установить два или четыре одинаковых модуля.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён низкопрофильным алюминиевым радиатором в двухцветном дизайне Silver/Black, который эффективно отводит тепло от чипов памяти при длительных нагрузках, поддерживая стабильную работу. Конструкция радиатора не отличается чрезмерной высотой, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами центрального процессора. Подсветка RGB у данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных сборок, где акцент делается на производительность, а не на визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

В данном случае продаётся одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для максимальной производительности в играх и рабочих приложениях крайне рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Это означает, что оптимальным решением будет покупка двух таких же модулей и их установка в правильные слоты на материнской плате, как правило, отмеченные одним цветом. Если вы планируете в будущем расширять объём, старайтесь добавлять идентичные по характеристикам планки, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Главный нюанс - это использование одиночного модуля, что ограничивает производительность одноканальным режимом. Для игрового ПК это неоптимально. Планируйте сразу приобретать парный комплект. Убедитесь, что ваша материнская плата в списке поддерживаемых частот (QVL) указывает стабильную работу на 6000 МГц, особенно для платформ AMD AM5, где есть нюансы с поддержкой высокочастотной памяти. Этот модуль отлично подойдёт пользователю, собирающему быструю и современную систему с последующим добавлением второго идентичного модуля, но если вам нужна максимальная производительность "из коробки", лучше сразу рассмотреть готовый комплект из двух планок.

Отзывы о товаре Оперативная память Kingston Fury Renegade Silver/Black 16GB DDR5 XMP (KF576C38RS-16)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
Память оперативная
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
16
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
16
Тактовая частота
7600
Пропускная способность, Мб/с
60800
CAS Latency (CL), тактов
38
Тайминги
38-46-46
Радиатор охлаждения
Да
Напряжение питания
1
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот комплект оперативной памяти создан для геймеров и энтузиастов, собирающих производительную систему нового поколения. Он отлично справится с требовательными играми в разрешении 1440p и 4K, обеспечивая высокий и стабильный фреймрейт, особенно в паре с мощным процессором и видеокартой. 16 ГБ объёма также достаточно для комфортной работы с тяжёлыми приложениями, потоковой трансляции игр или обработки фото, но для профессионального монтажа видео и работы с большими 3D-сценами стоит рассмотреть комплект большей ёмкости, например, 32 ГБ.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль относится к последнему поколению DDR5, что означает удвоенную по сравнению с DDR4 пропускную способность и более эффективное энергопотребление. Он выполнен в форм-факторе DIMM, что строго определяет его назначение для настольных компьютеров. Важно помнить, что слоты под DDR5 физически несовместимы с планками DDR4, поэтому перед покупкой необходимо убедиться, что ваша материнская плата поддерживает именно этот стандарт памяти.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из одного модуля объёмом 16 ГБ, работающего на высокой частоте 6000 МГц. Такая скорость обеспечивает максимальную пропускную способность, что напрямую влияет на скорость загрузки уровней в играх, отзывчивость системы при переключении между задачами и скорость обработки данных в приложениях. Для подавляющего большинства игр и рабочих сценариев этой частоты более чем достаточно, чтобы раскрыть потенциал современных процессоров Intel Core 12-го поколения и новее или AMD Ryzen 7000 серии.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля составляют CL38-38-38, что при такой высокой частоте DDR5 является сбалансированным показателем, обеспечивающим хорошее соотношение между низкой латентностью и высокой пропускной способностью. Рабочее напряжение составляет 1.35 В. Для простого достижения заявленных характеристик модуль поддерживает профиль Intel XMP 3.0, который позволяет автоматически установить оптимальные настройки частоты и таймингов в BIOS материнской платы, избавляя пользователя от сложного ручного разгона.

Совместимость с платформой

Данная оперативная память предназначена для платформ с поддержкой DDR5: это Intel LGA1700 (процессоры Core 12-го, 13-го, 14-го поколений и чипсеты Z690, B660, H670, Z790, B760) и AMD AM5 (процессоры Ryzen 7000 серии и чипсеты X670, B650). Перед установкой рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии для обеспечения наилучшей совместимости и стабильности работы на высоких частотах. Также учтите, что для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность, в систему необходимо установить два или четыре одинаковых модуля.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Модуль оснащён низкопрофильным алюминиевым радиатором в двухцветном дизайне Silver/Black, который эффективно отводит тепло от чипов памяти при длительных нагрузках, поддерживая стабильную работу. Конструкция радиатора не отличается чрезмерной высотой, что минимизирует риск конфликта с крупными башенными кулерами центрального процессора. Подсветка RGB у данной модели отсутствует, что делает её отличным выбором для лаконичных сборок, где акцент делается на производительность, а не на визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

В данном случае продаётся одиночный модуль памяти объёмом 16 ГБ. Для максимальной производительности в играх и рабочих приложениях крайне рекомендуется использовать память в двухканальном режиме. Это означает, что оптимальным решением будет покупка двух таких же модулей и их установка в правильные слоты на материнской плате, как правило, отмеченные одним цветом. Если вы планируете в будущем расширять объём, старайтесь добавлять идентичные по характеристикам планки, чтобы избежать потенциальных проблем со стабильностью.

Важные нюансы перед покупкой

Главный нюанс - это использование одиночного модуля, что ограничивает производительность одноканальным режимом. Для игрового ПК это неоптимально. Планируйте сразу приобретать парный комплект. Убедитесь, что ваша материнская плата в списке поддерживаемых частот (QVL) указывает стабильную работу на 6000 МГц, особенно для платформ AMD AM5, где есть нюансы с поддержкой высокочастотной памяти. Этот модуль отлично подойдёт пользователю, собирающему быструю и современную систему с последующим добавлением второго идентичного модуля, но если вам нужна максимальная производительность "из коробки", лучше сразу рассмотреть готовый комплект из двух планок.

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