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Смеситель для кухонной мойки Fmark под фильтр питьевой воды (FS0062) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухонной мойки Fmark под фильтр питьевой воды (FS0062)

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Смеситель для кухонной мойки Fmark под фильтр питьевой воды (FS0062) - фото 1
Смеситель для кухонной мойки Fmark под фильтр питьевой воды (FS0062) - фото 2
Смеситель для кухонной мойки Fmark под фильтр питьевой воды (FS0062) - фото 3
Смеситель для кухонной мойки Fmark под фильтр питьевой воды (FS0062) - фото 4
Смеситель для кухонной мойки Fmark под фильтр питьевой воды (FS0062) - фото 5
Смеситель для кухонной мойки Fmark под фильтр питьевой воды (FS0062) - фото 6
Смеситель для кухонной мойки Fmark под фильтр питьевой воды (FS0062) - фото 7
Смеситель для кухонной мойки Fmark под фильтр питьевой воды (FS0062) - фото 8
Смеситель для кухонной мойки Fmark под фильтр питьевой воды (FS0062) - фото 9
Смеситель для кухонной мойки Fmark под фильтр питьевой воды (FS0062) - фото 10
Смеситель для кухонной мойки Fmark под фильтр питьевой воды (FS0062) - фото 11
Смеситель для кухонной мойки Fmark под фильтр питьевой воды (FS0062) - фото 12
Смеситель для кухонной мойки Fmark под фильтр питьевой воды (FS0062) - фото 13
Смеситель для кухонной мойки Fmark под фильтр питьевой воды (FS0062) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
270
Длина излива
245
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для кухонной мойки Fmark под фильтр питьевой воды (FS0062) - фото 1
  • Смеситель для кухонной мойки Fmark под фильтр питьевой воды (FS0062) - фото 2
  • Смеситель для кухонной мойки Fmark под фильтр питьевой воды (FS0062) - фото 3
  • Смеситель для кухонной мойки Fmark под фильтр питьевой воды (FS0062) - фото 4
  • Смеситель для кухонной мойки Fmark под фильтр питьевой воды (FS0062) - фото 5
  • Смеситель для кухонной мойки Fmark под фильтр питьевой воды (FS0062) - фото 6
  • Смеситель для кухонной мойки Fmark под фильтр питьевой воды (FS0062) - фото 7
  • Смеситель для кухонной мойки Fmark под фильтр питьевой воды (FS0062) - фото 8
  • Смеситель для кухонной мойки Fmark под фильтр питьевой воды (FS0062) - фото 9
  • Смеситель для кухонной мойки Fmark под фильтр питьевой воды (FS0062) - фото 10
  • Смеситель для кухонной мойки Fmark под фильтр питьевой воды (FS0062) - фото 11
  • Смеситель для кухонной мойки Fmark под фильтр питьевой воды (FS0062) - фото 12
  • Смеситель для кухонной мойки Fmark под фильтр питьевой воды (FS0062) - фото 13
  • Смеситель для кухонной мойки Fmark под фильтр питьевой воды (FS0062) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689932
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
41
Длина, м
26.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
14
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, паспорт, упаковка, перчатки, гарантийный талон, комплект крепления, 2 подводки для водопроводной воды, 1 подводка для фильтра
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
270
Длина излива
245
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
комбинированный аэратор с подачей питьевой воды через отдельную трубку в изливе.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х24х5
Вес, кг.
2.12

Описание товара Смеситель для кухонной мойки Fmark под фильтр питьевой воды (FS0062)

Смеситель Fmark FS0062 предназначен для кухонной мойки и позволяет подключить фильтр питьевой воды. Изготовлен из нержавеющей стали, имеет современный дизайн и удобное управление. Подходит для настольной или раковинной установки, обеспечивает плавную подачу воды и экономичный расход.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки Fmark под фильтр питьевой воды (FS0062)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
41
Длина, м
26.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
14
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, паспорт, упаковка, перчатки, гарантийный талон, комплект крепления, 2 подводки для водопроводной воды, 1 подводка для фильтра
Цвет
сатин
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Развернуть
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
270
Длина излива
245
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
комбинированный аэратор с подачей питьевой воды через отдельную трубку в изливе.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Fmark FS0062 предназначен для кухонной мойки и позволяет подключить фильтр питьевой воды. Изготовлен из нержавеющей стали, имеет современный дизайн и удобное управление. Подходит для настольной или раковинной установки, обеспечивает плавную подачу воды и экономичный расход.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухонной мойки Fmark под фильтр питьевой воды (FS0062) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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