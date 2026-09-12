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Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (сатин) (548568) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (сатин) (548568)

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Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (сатин) (548568) - фото 1
Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (сатин) (548568) - фото 2
Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (сатин) (548568) - фото 3
Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (сатин) (548568) - фото 4
Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (сатин) (548568) - фото 5
Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (сатин) (548568) - фото 6
Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (сатин) (548568) - фото 7
Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (сатин) (548568) - фото 8
Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (сатин) (548568) - фото 9
Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (сатин) (548568) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
  • Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (сатин) (548568) - фото 1
  • Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (сатин) (548568) - фото 2
  • Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (сатин) (548568) - фото 3
  • Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (сатин) (548568) - фото 4
  • Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (сатин) (548568) - фото 5
  • Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (сатин) (548568) - фото 6
  • Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (сатин) (548568) - фото 7
  • Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (сатин) (548568) - фото 8
  • Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (сатин) (548568) - фото 9
  • Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (сатин) (548568) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689711
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка кухонная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х20х20
Вес, кг.
6

Описание товара Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (сатин) (548568)

Мойка для подстольного монтажа MIXLINE PRO 50x44х20 см, толщина 3 мм, выпуск 3 1/2, с сифоном, сатин 548568 выполнена в классическом стиле прямоугольной формы, что позволяет удачно вписать модель в современный кухонный интерьер. Отличительной особенностью изделия является плоский кант, который не выступает на поверхности столешницы, что придает аккуратный и эстетичный вид всей зоне мойки. Мойка изготовлена сварным способом. Такой метод производства позволяет изготовить мойку с увеличенной глубиной чаши и более четкими гранями.. Благодаря современному дизайну и отличным эксплуатационным характеристикам эта мойка будет служить долгие годы.

Отзывы о товаре Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (сатин) (548568)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка кухонная
Страна производитель
Китай
Описание
Мойка для подстольного монтажа MIXLINE PRO 50x44х20 см, толщина 3 мм, выпуск 3 1/2, с сифоном, сатин 548568 выполнена в классическом стиле прямоугольной формы, что позволяет удачно вписать модель в современный кухонный интерьер. Отличительной особенностью изделия является плоский кант, который не выступает на поверхности столешницы, что придает аккуратный и эстетичный вид всей зоне мойки. Мойка изготовлена сварным способом. Такой метод производства позволяет изготовить мойку с увеличенной глубиной чаши и более четкими гранями.. Благодаря современному дизайну и отличным эксплуатационным характеристикам эта мойка будет служить долгие годы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка подст.монтаж 50х44 (3,0) вып 3 1/2 MIXLINE PRO 20см с сифоном (сатин) (548568) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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