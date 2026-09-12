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Кран-букса 1/2 кер 8*24 с маховиком КРЕСТ ML10 (блистер) MIXLINE пара (526765) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кран-букса 1/2 кер 8*24 с маховиком КРЕСТ ML10 (блистер) MIXLINE пара (526765)

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Кран-букса 1/2 кер 8*24 с маховиком КРЕСТ ML10 (блистер) MIXLINE пара (526765) - фото 1
Кран-букса 1/2 кер 8*24 с маховиком КРЕСТ ML10 (блистер) MIXLINE пара (526765) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кран-букса
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
нет
  • Кран-букса 1/2 кер 8*24 с маховиком КРЕСТ ML10 (блистер) MIXLINE пара (526765) - фото 1
  • Кран-букса 1/2 кер 8*24 с маховиком КРЕСТ ML10 (блистер) MIXLINE пара (526765) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689103
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Кран-букса
Высота, см
5.5
Длина, м
17
Габариты (ВxГxШ), мм
55x170x110
Габаритные размеры), см
5.5x17x11
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
11
Комплектация
кран-букса, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
нет
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
вентильное управление
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х10х2
Вес, г.
160

Описание товара Кран-букса 1/2 кер 8*24 с маховиком КРЕСТ ML10 (блистер) MIXLINE пара (526765)

Кран-букса является важной внутренней деталью двуручкового смесителя. Благодаря работе этого элемента обеспечиваются подача, перекрытие воды и регулировка напора.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, настенные, на кухню недорогие

Отзывы о товаре Кран-букса 1/2 кер 8*24 с маховиком КРЕСТ ML10 (блистер) MIXLINE пара (526765)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Кран-букса
Высота, см
5.5
Длина, м
17
Габариты (ВxГxШ), мм
55x170x110
Габаритные размеры), см
5.5x17x11
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
11
Комплектация
кран-букса, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Развернуть
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
нет
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
вентильное управление
Страна производитель
Китай
Описание
Кран-букса является важной внутренней деталью двуручкового смесителя. Благодаря работе этого элемента обеспечиваются подача, перекрытие воды и регулировка напора.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, настенные, на кухню недорогие
Самовывоз
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Кран-букса 1/2 кер 8*24 с маховиком КРЕСТ ML10 (блистер) MIXLINE пара (526765) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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