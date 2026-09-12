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Кран шаровой с американкой RM-L 3/4 никелированный бабочка Ду20 Ру30 (НК 11Б27п1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кран шаровой с американкой RM-L 3/4 никелированный бабочка Ду20 Ру30 (НК 11Б27п1)

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Кран шаровой с американкой RM-L 3/4 никелированный бабочка Ду20 Ру30 (НК 11Б27п1) - фото 1
Кран шаровой с американкой RM-L 3/4 никелированный бабочка Ду20 Ру30 (НК 11Б27п1) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Цвет
синий
Материал корпуса
латунь
  • Кран шаровой с американкой RM-L 3/4 никелированный бабочка Ду20 Ру30 (НК 11Б27п1) - фото 1
  • Кран шаровой с американкой RM-L 3/4 никелированный бабочка Ду20 Ру30 (НК 11Б27п1) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689101
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Характеристики

Бренд
ПрофСан
Тип товара
Высота, см
7.8
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
3.6
Тип управления
вентильное
Комплектация
кран, документация, упаковка
Цвет
синий
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
никелированный, с американкой, бабочка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
8х6х4
Вес, г.
260

Описание товара Кран шаровой с американкой RM-L 3/4 никелированный бабочка Ду20 Ру30 (НК 11Б27п1)

Кран шаровой с американкой RM-L 3/4 никелированный предназначен для запорных функций в системах водоснабжения. Он имеет бабочку Ду20 Ру30 и маркировку НК 11Б27п1. Никелированное покрытие обеспечивает повышенную коррозионную стойкость и эстетический вид.



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Отзывы о товаре Кран шаровой с американкой RM-L 3/4 никелированный бабочка Ду20 Ру30 (НК 11Б27п1)




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Характеристики
Бренд
ПрофСан
Тип товара
Высота, см
7.8
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
3.6
Тип управления
вентильное
Комплектация
кран, документация, упаковка
Цвет
синий
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Удлинненый излив
нет
Развернуть
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
никелированный, с американкой, бабочка
Страна производитель
Россия
Описание
Кран шаровой с американкой RM-L 3/4 никелированный предназначен для запорных функций в системах водоснабжения. Он имеет бабочку Ду20 Ру30 и маркировку НК 11Б27п1. Никелированное покрытие обеспечивает повышенную коррозионную стойкость и эстетический вид.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, настенные, из нержавеющей стали
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