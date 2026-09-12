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Кран шаровой RM-L ВР-ВР 1 1/4 муфтовый ручка Ду32 Ру30 (11Б27п1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кран шаровой RM-L ВР-ВР 1 1/4 муфтовый ручка Ду32 Ру30 (11Б27п1)

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Кран шаровой RM-L ВР-ВР 1 1/4 муфтовый ручка Ду32 Ру30 (11Б27п1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689091
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Характеристики

Бренд
ПрофСан
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Комплектация
кран, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Особенности
резьбовое соединение
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х5
Вес, г.
550

Описание товара Кран шаровой RM-L ВР-ВР 1 1/4 муфтовый ручка Ду32 Ру30 (11Б27п1)

Шаровой кран RM-L ВР-ВР 1 1/4 муфтовый с ручкой предназначен для систем водоснабжения и отопления. Изготовлен из латуни, выдерживает давление до 30 бар и температуру до +120°С. Полнопроходная конструкция обеспечивает минимальные потери давления, а внутренняя резьба упрощает монтаж. Ремонтопригодная модель с повышенным ресурсом эксплуатации (до 55 тыс. циклов), подходит для бытового и промышленного использования



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Отзывы о товаре Кран шаровой RM-L ВР-ВР 1 1/4 муфтовый ручка Ду32 Ру30 (11Б27п1)




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Характеристики
Бренд
ПрофСан
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Комплектация
кран, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Особенности
резьбовое соединение
Страна производитель
Китай
Описание
Шаровой кран RM-L ВР-ВР 1 1/4 муфтовый с ручкой предназначен для систем водоснабжения и отопления. Изготовлен из латуни, выдерживает давление до 30 бар и температуру до +120°С. Полнопроходная конструкция обеспечивает минимальные потери давления, а внутренняя резьба упрощает монтаж. Ремонтопригодная модель с повышенным ресурсом эксплуатации (до 55 тыс. циклов), подходит для бытового и промышленного использования


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, для накладной раковины, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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Кран шаровой RM-L ВР-ВР 1 1/4 муфтовый ручка Ду32 Ру30 (11Б27п1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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