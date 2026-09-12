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Комплект кран-буксы ПСМ M18х1 7х7 с маховиками (Крест) металл ПСМ RK-RMK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект кран-буксы ПСМ M18х1 7х7 с маховиками (Крест) металл ПСМ RK-RMK

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Комплект кран-буксы ПСМ M18х1 7х7 с маховиками (Крест) металл ПСМ RK-RMK
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Цвет
хром
Материал корпуса
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689083
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Характеристики

Бренд
псм
Тип товара
Страна бренда
Россия
Тип управления
вентильное
Комплектация
две кран-буксы с маховиками
Цвет
хром
Материал корпуса
металл
Термостат
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
удобная форма маховиков для захвата
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х6
Вес, г.
340

Описание товара Комплект кран-буксы ПСМ M18х1 7х7 с маховиками (Крест) металл ПСМ RK-RMK

Комплект кран-буксы ПСМ M18х1 7х7 с металлическими маховиками Крест (RK-RMK) предназначен для ремонта двухвентильных смесителей российского стандарта. Включает две керамические вентильные головки с резьбой M18х1 и квадратным штоком 7?7, а также два металлических маховика крестообразной формы. Подходит для замены изношенных элементов в бытовых и коммерческих смесителях



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Отзывы о товаре Комплект кран-буксы ПСМ M18х1 7х7 с маховиками (Крест) металл ПСМ RK-RMK




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Характеристики
Бренд
псм
Тип товара
Страна бренда
Россия
Тип управления
вентильное
Комплектация
две кран-буксы с маховиками
Цвет
хром
Материал корпуса
металл
Термостат
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
удобная форма маховиков для захвата
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект кран-буксы ПСМ M18х1 7х7 с металлическими маховиками Крест (RK-RMK) предназначен для ремонта двухвентильных смесителей российского стандарта. Включает две керамические вентильные головки с резьбой M18х1 и квадратным штоком 7?7, а также два металлических маховика крестообразной формы. Подходит для замены изношенных элементов в бытовых и коммерческих смесителях


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, настенные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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