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Тумба для ванной MIXLINE "СТАНДАРТ-55" под раковину Уют-55 (Rosa) (ПВХ) (554972) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба для ванной MIXLINE "СТАНДАРТ-55" под раковину Уют-55 (Rosa) (ПВХ) (554972)

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Тумба для ванной MIXLINE &quot;СТАНДАРТ-55&quot; под раковину Уют-55 (Rosa) (ПВХ) (554972) - фото 1
Тумба для ванной MIXLINE &quot;СТАНДАРТ-55&quot; под раковину Уют-55 (Rosa) (ПВХ) (554972) - фото 2
Тумба для ванной MIXLINE &quot;СТАНДАРТ-55&quot; под раковину Уют-55 (Rosa) (ПВХ) (554972) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Тумба для ванной MIXLINE &quot;СТАНДАРТ-55&quot; под раковину Уют-55 (Rosa) (ПВХ) (554972) - фото 1
  • Тумба для ванной MIXLINE &quot;СТАНДАРТ-55&quot; под раковину Уют-55 (Rosa) (ПВХ) (554972) - фото 2
  • Тумба для ванной MIXLINE &quot;СТАНДАРТ-55&quot; под раковину Уют-55 (Rosa) (ПВХ) (554972) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 035 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688812
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Размеры в упаковке, см
70х55х32
Вес, кг.
13.2

Описание товара Тумба для ванной MIXLINE "СТАНДАРТ-55" под раковину Уют-55 (Rosa) (ПВХ) (554972)

тумба для ванной mixline стандарт-55 под раковину уют-55 (роза) из пвх.

Отзывы о товаре Тумба для ванной MIXLINE "СТАНДАРТ-55" под раковину Уют-55 (Rosa) (ПВХ) (554972)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Описание
тумба для ванной mixline стандарт-55 под раковину уют-55 (роза) из пвх.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба для ванной MIXLINE "СТАНДАРТ-55" под раковину Уют-55 (Rosa) (ПВХ) (554972) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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