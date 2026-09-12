Тумба Runo Эрика 50 под умывальник Элеганс 50 (00-00004154)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Тумба Runo Эрика 50 под умывальник Элеганс 50 (00-00004154)
Тумба под раковину RUNO Эрика - современный и стильный дизайн в оформлении ванной комнаты. Тумба под раковину Эрика (напольная), выполненная в белом цвете с глянцевым покрытием, инкрустированная квадратной фрезеровкой на фасадах, превосходно украсит как классический, так и современный интерьер ванной комнаты. Тумба в ванную комнату оснащена двумя распашными дверцами и одной встроенной полкой. В комплект тумбы входят 2 ручки, петли (верхние с доводчиком, нижние без доводчика), 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. К тумбе для ванной комнаты подходит раковина из сантехнического фарфора ТМ ROSA Элеганс 50. Размеры раковины: ширина 50 см, глубина 40.5 см, высота 17 см. Мебель для ванной комнаты RUNO - красота и практичность в мелочах! Цвет товара на мониторе может отличаться от реальных цветов, это зависит от настроек цветового профиля и разрешения Вашего монитора или мобильного устройства.
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Теги товара: Белый
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Теги товара: Белый
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