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Тумба Runo Парма 60 под умывальник Гамма 120 лайт левое/правое крыло + кронштейн (00-00004160) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба Runo Парма 60 под умывальник Гамма 120 лайт левое/правое крыло + кронштейн (00-00004160)

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Тумба Runo Парма 60 под умывальник Гамма 120 лайт левое/правое крыло + кронштейн (00-00004160) - фото 1
Тумба Runo Парма 60 под умывальник Гамма 120 лайт левое/правое крыло + кронштейн (00-00004160) - фото 2
Тумба Runo Парма 60 под умывальник Гамма 120 лайт левое/правое крыло + кронштейн (00-00004160) - фото 3
Тумба Runo Парма 60 под умывальник Гамма 120 лайт левое/правое крыло + кронштейн (00-00004160) - фото 4
Тумба Runo Парма 60 под умывальник Гамма 120 лайт левое/правое крыло + кронштейн (00-00004160) - фото 5
Тумба Runo Парма 60 под умывальник Гамма 120 лайт левое/правое крыло + кронштейн (00-00004160) - фото 6
Тумба Runo Парма 60 под умывальник Гамма 120 лайт левое/правое крыло + кронштейн (00-00004160) - фото 7
Тумба Runo Парма 60 под умывальник Гамма 120 лайт левое/правое крыло + кронштейн (00-00004160) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тумба
  • Тумба Runo Парма 60 под умывальник Гамма 120 лайт левое/правое крыло + кронштейн (00-00004160) - фото 1
  • Тумба Runo Парма 60 под умывальник Гамма 120 лайт левое/правое крыло + кронштейн (00-00004160) - фото 2
  • Тумба Runo Парма 60 под умывальник Гамма 120 лайт левое/правое крыло + кронштейн (00-00004160) - фото 3
  • Тумба Runo Парма 60 под умывальник Гамма 120 лайт левое/правое крыло + кронштейн (00-00004160) - фото 4
  • Тумба Runo Парма 60 под умывальник Гамма 120 лайт левое/правое крыло + кронштейн (00-00004160) - фото 5
  • Тумба Runo Парма 60 под умывальник Гамма 120 лайт левое/правое крыло + кронштейн (00-00004160) - фото 6
  • Тумба Runo Парма 60 под умывальник Гамма 120 лайт левое/правое крыло + кронштейн (00-00004160) - фото 7
  • Тумба Runo Парма 60 под умывальник Гамма 120 лайт левое/правое крыло + кронштейн (00-00004160) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688788
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Тумба
Высота, см
86
Длина, м
48
Конструкция
отдельно стоящая
Особенности
раковина приобретается отдельно
Тумба в комплекте
да
Установка раковины
на тумбу
Цвет
белый
Ширина, см
58
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х60х50
Вес, кг.
22.6

Описание товара Тумба Runo Парма 60 под умывальник Гамма 120 лайт левое/правое крыло + кронштейн (00-00004160)

Тумба под раковину RUNO Парма - сочетание безупречного стиля и современных тенденций в дизайнерском оформлении ванной комнаты, выполнена в традиционном и всегда модном белом цвете и гармонично впишется в любой интерьер ванной комнаты. Тумба Парма (напольная) предусматривает установку стиральной машины (60х45х85см) под крылом умывальника. Тумба в ванную оснащена двумя распашными дверцами. В комплект тумбе входят петли со встроенным доводчиком (верхняя петля с доводчиком, нижняя без доводчика, 2 декоративные и 2 пластиковые ножки. К тумбе подходит раковина из литьевого мрамора Gamma 120 (1200482142 мм) с левым или правым крылом, как дополнительное крепление в комплект раковины входит кронштейн. Мебель для ванной Руно - красота и практичность в мелочах!



Теги товара: Белый

Отзывы о товаре Тумба Runo Парма 60 под умывальник Гамма 120 лайт левое/правое крыло + кронштейн (00-00004160)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Тумба
Высота, см
86
Длина, м
48
Конструкция
отдельно стоящая
Особенности
раковина приобретается отдельно
Тумба в комплекте
да
Установка раковины
на тумбу
Цвет
белый
Ширина, см
58
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба под раковину RUNO Парма - сочетание безупречного стиля и современных тенденций в дизайнерском оформлении ванной комнаты, выполнена в традиционном и всегда модном белом цвете и гармонично впишется в любой интерьер ванной комнаты. Тумба Парма (напольная) предусматривает установку стиральной машины (60х45х85см) под крылом умывальника. Тумба в ванную оснащена двумя распашными дверцами. В комплект тумбе входят петли со встроенным доводчиком (верхняя петля с доводчиком, нижняя без доводчика, 2 декоративные и 2 пластиковые ножки. К тумбе подходит раковина из литьевого мрамора Gamma 120 (1200482142 мм) с левым или правым крылом, как дополнительное крепление в комплект раковины входит кронштейн. Мебель для ванной Руно - красота и практичность в мелочах!


Теги товара: Белый
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тумба Runo Парма 60 под умывальник Гамма 120 лайт левое/правое крыло + кронштейн (00-00004160) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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