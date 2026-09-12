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Тумба Runo Парма 60 2 ящика графит под умывальник Omega 60 (00-00001454) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба Runo Парма 60 2 ящика графит под умывальник Omega 60 (00-00001454)

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Тумба Runo Парма 60 2 ящика графит под умывальник Omega 60 (00-00001454) - фото 1
Тумба Runo Парма 60 2 ящика графит под умывальник Omega 60 (00-00001454) - фото 2
Тумба Runo Парма 60 2 ящика графит под умывальник Omega 60 (00-00001454) - фото 3
Тумба Runo Парма 60 2 ящика графит под умывальник Omega 60 (00-00001454) - фото 4
Тумба Runo Парма 60 2 ящика графит под умывальник Omega 60 (00-00001454) - фото 5
Тумба Runo Парма 60 2 ящика графит под умывальник Omega 60 (00-00001454) - фото 6
Тумба Runo Парма 60 2 ящика графит под умывальник Omega 60 (00-00001454) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тумба
  • Тумба Runo Парма 60 2 ящика графит под умывальник Omega 60 (00-00001454) - фото 1
  • Тумба Runo Парма 60 2 ящика графит под умывальник Omega 60 (00-00001454) - фото 2
  • Тумба Runo Парма 60 2 ящика графит под умывальник Omega 60 (00-00001454) - фото 3
  • Тумба Runo Парма 60 2 ящика графит под умывальник Omega 60 (00-00001454) - фото 4
  • Тумба Runo Парма 60 2 ящика графит под умывальник Omega 60 (00-00001454) - фото 5
  • Тумба Runo Парма 60 2 ящика графит под умывальник Omega 60 (00-00001454) - фото 6
  • Тумба Runo Парма 60 2 ящика графит под умывальник Omega 60 (00-00001454) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688787
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Тумба
Высота, см
80
Длина, м
44.9
Конструкция
отдельно стоящая
Особенности
раковина приобретается отдельно
Тумба в комплекте
да
Установка раковины
на тумбу
Цвет
серый
Ширина, см
58.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х60х47
Вес, кг.
28.6

Описание товара Тумба Runo Парма 60 2 ящика графит под умывальник Omega 60 (00-00001454)

Тумба под раковину RUNO парма - сочетание безупречного стиля и современных тенденций в дизайнерском оформлении ванной комнаты. Тумба для ванной парма (напольная) - выполнена в модном цвете графит и гармонично впишется в интерьер ванной комнаты в стиле хай-тэк и минимализм. Тумба в ванную имеет два выдвижных ящика на шариковых направляющих, оснащенных системой плавного закрывания. В комплекте к тумбе идут 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. Корпус и фасад тумбы выполнены из материала МДФ с покрытием пленка. К тумбе для ванной подходит раковина из литьевого мрамора «OMEGA 60» (589455 мм).

Отзывы о товаре Тумба Runo Парма 60 2 ящика графит под умывальник Omega 60 (00-00001454)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Тумба
Высота, см
80
Длина, м
44.9
Конструкция
отдельно стоящая
Особенности
раковина приобретается отдельно
Тумба в комплекте
да
Установка раковины
на тумбу
Цвет
серый
Ширина, см
58.2
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба под раковину RUNO парма - сочетание безупречного стиля и современных тенденций в дизайнерском оформлении ванной комнаты. Тумба для ванной парма (напольная) - выполнена в модном цвете графит и гармонично впишется в интерьер ванной комнаты в стиле хай-тэк и минимализм. Тумба в ванную имеет два выдвижных ящика на шариковых направляющих, оснащенных системой плавного закрывания. В комплекте к тумбе идут 2 хромированные и 2 пластиковые ножки. Корпус и фасад тумбы выполнены из материала МДФ с покрытием пленка. К тумбе для ванной подходит раковина из литьевого мрамора «OMEGA 60» (589455 мм).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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