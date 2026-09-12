Тумба Runo Палермо 70 напольная под умывальник Teffy 70 (00-00004157)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тумба
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688783
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тумба
Высота, см
80
Длина, м
45.2
Конструкция
отдельно стоящая
Особенности
раковина приобретается отдельно
Тумба в комплекте
да
Установка раковины
на тумбу
Цвет
белый
Ширина, см
70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х72х47
Вес, кг.
30.5
Описание товара Тумба Runo Палермо 70 напольная под умывальник Teffy 70 (00-00004157)
Тумба под раковину RUNO Палермо (напольная) — это стильное сочетание классики и модных тенденций в оформлении ванной комнаты. Тумба в ванную оснащена двумя выдвижными ящиками на шариковых направляющих, оснащенных системой плавного закрывания. Ручки тумбы интегрированные, напоминающие небольшую волну. В комплекте входят ножки: две декоративные, две пластиковые. К тумбе подходит накладная керамическая раковина Teffy 70 (709х463 мм). Раковина глубиной 20 см. Мебель для ванной Руно - красота и практичность в мелочах!
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Раковины, Биде, Цвет
Теги товара: Белый
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Бренд
Тип товара
Тумба
Высота, см
80
Длина, м
45.2
Конструкция
отдельно стоящая
Особенности
раковина приобретается отдельно
Тумба в комплекте
да
Установка раковины
на тумбу
Цвет
белый
Ширина, см
70
Страна производитель
Китай
Тумба под раковину RUNO Палермо (напольная) — это стильное сочетание классики и модных тенденций в оформлении ванной комнаты. Тумба в ванную оснащена двумя выдвижными ящиками на шариковых направляющих, оснащенных системой плавного закрывания. Ручки тумбы интегрированные, напоминающие небольшую волну. В комплекте входят ножки: две декоративные, две пластиковые. К тумбе подходит накладная керамическая раковина Teffy 70 (709х463 мм). Раковина глубиной 20 см. Мебель для ванной Руно - красота и практичность в мелочах!
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Раковины, Биде, Цвет
Теги товара: Белый
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Раковины, Биде, Цвет
Теги товара: Белый
Тумба Runo Палермо 70 напольная под умывальник Teffy 70 (00-00004157) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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