Тумба Runo Модена 75 напольная 2 ящика белая под умывальник Оскар 75 (00-00001453)
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Характеристики
Описание товара Тумба Runo Модена 75 напольная 2 ящика белая под умывальник Оскар 75 (00-00001453)
Тумба под раковину в ванную RUNO модена (напольная) – это изысканность и утончённая роскошь в интерьере. Волнистые рифленые фасады визуально «оживляют» и «приводят в движение» всю обстановку комнаты, сохраняя при этом умиротворение и покой, превосходно сочетаются с классическим белым цветом корпуса. Цвет фасада также классический – белый матовый, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Тумба для ванной оснащена двумя выдвижными ящиками на шариковых направляющих. Корпус тумбы выполнен из материала ДСП с покрытием ламинат, фасад - из МДФ с матовым покрытием пленки ПВХ. К тумбе для ванной подходит накладная керамическая раковина «Оскар» (765х475 мм). Раковина глубиной 19 см. Мебель для ванной RUNO - красота и практичность в мелочах, тумба под раковину для ванной комнаты Модена – лучший выбор для Вашей ванной комнаты!
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Теги товара: Белый
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Теги товара: Белый
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