Тумба Runo Модена 65 напольная 2 ящика белая под умывальник Оскар 65 (00-00001452)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%10 420 руб. 15 930 руб.
В наличии
Код товара: 688778
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 420 руб. -35%
15 930 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Высота, см
80
Особенности
раковина приобретается отдельно
Тумба в комплекте
да
Тумба комплекте
Да
Установка раковины
на тумбу
Цвет
белый
Ширина, см
61.4
Длина, см
45
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
72х63х47
Вес, кг.
17.4
Описание товара Тумба Runo Модена 65 напольная 2 ящика белая под умывальник Оскар 65 (00-00001452)
Тумба под раковину МОДЕНА (напольная) – это изысканность и утончённая роскошь в интерьере. Волнистые рифленые фасады визуально «оживляют» и «приводят в движение» всю обстановку комнаты, сохраняя при этом умиротворение и покой, превосходно сочетаются с классическим белым цветом корпуса. Цвет фасада также классический – белый глянец, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Тумба для ванной оснащена двумя выдвижными ящиками на шариковых направляющих, к тумбе для ванной подходит накладная керамическая раковина «Оскар» (660х470 мм). Мебель для ванной RUNO - красота и практичность в мелочах!
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Раковины, Биде, Цвет
Теги товара: Белый
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Мебель для ванной комнаты
Высота, см
80
Особенности
раковина приобретается отдельно
Тумба в комплекте
да
Тумба комплекте
Да
Установка раковины
на тумбу
Цвет
белый
Ширина, см
61.4
Длина, см
45
Страна производитель
Россия
Тумба под раковину МОДЕНА (напольная) – это изысканность и утончённая роскошь в интерьере. Волнистые рифленые фасады визуально «оживляют» и «приводят в движение» всю обстановку комнаты, сохраняя при этом умиротворение и покой, превосходно сочетаются с классическим белым цветом корпуса. Цвет фасада также классический – белый глянец, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Тумба для ванной оснащена двумя выдвижными ящиками на шариковых направляющих, к тумбе для ванной подходит накладная керамическая раковина «Оскар» (660х470 мм). Мебель для ванной RUNO - красота и практичность в мелочах!
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Раковины, Биде, Цвет
Теги товара: Белый
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, Унитазы, Раковины, Биде, Цвет
Теги товара: Белый
Тумба Runo Модена 65 напольная 2 ящика белая под умывальник Оскар 65 (00-00001452) - стоимость товара 10420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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