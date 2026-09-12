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Тумба Runo Модена 65 белая под умывальник Оскар 65 (00-00002199) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тумба Runo Модена 65 белая под умывальник Оскар 65 (00-00002199)

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Тумба Runo Модена 65 белая под умывальник Оскар 65 (00-00002199) - фото 1
Тумба Runo Модена 65 белая под умывальник Оскар 65 (00-00002199) - фото 2
Тумба Runo Модена 65 белая под умывальник Оскар 65 (00-00002199) - фото 3
Тумба Runo Модена 65 белая под умывальник Оскар 65 (00-00002199) - фото 4
Тумба Runo Модена 65 белая под умывальник Оскар 65 (00-00002199) - фото 5
Тумба Runo Модена 65 белая под умывальник Оскар 65 (00-00002199) - фото 6
Тумба Runo Модена 65 белая под умывальник Оскар 65 (00-00002199) - фото 7
Тумба Runo Модена 65 белая под умывальник Оскар 65 (00-00002199) - фото 8
Тумба Runo Модена 65 белая под умывальник Оскар 65 (00-00002199) - фото 9
Тумба Runo Модена 65 белая под умывальник Оскар 65 (00-00002199) - фото 10
Тумба Runo Модена 65 белая под умывальник Оскар 65 (00-00002199) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тумба
  • Тумба Runo Модена 65 белая под умывальник Оскар 65 (00-00002199) - фото 1
  • Тумба Runo Модена 65 белая под умывальник Оскар 65 (00-00002199) - фото 2
  • Тумба Runo Модена 65 белая под умывальник Оскар 65 (00-00002199) - фото 3
  • Тумба Runo Модена 65 белая под умывальник Оскар 65 (00-00002199) - фото 4
  • Тумба Runo Модена 65 белая под умывальник Оскар 65 (00-00002199) - фото 5
  • Тумба Runo Модена 65 белая под умывальник Оскар 65 (00-00002199) - фото 6
  • Тумба Runo Модена 65 белая под умывальник Оскар 65 (00-00002199) - фото 7
  • Тумба Runo Модена 65 белая под умывальник Оскар 65 (00-00002199) - фото 8
  • Тумба Runo Модена 65 белая под умывальник Оскар 65 (00-00002199) - фото 9
  • Тумба Runo Модена 65 белая под умывальник Оскар 65 (00-00002199) - фото 10
  • Тумба Runo Модена 65 белая под умывальник Оскар 65 (00-00002199) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688777
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Характеристики

Бренд
Runo
Тип товара
Тумба
Высота, см
50
Длина, м
45
Конструкция
подвесная
Особенности
раковина приобретается отдельно
Тумба в комплекте
да
Установка раковины
на тумбу
Цвет
белый
Ширина, см
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
63х52х47
Вес, кг.
17.9

Описание товара Тумба Runo Модена 65 белая под умывальник Оскар 65 (00-00002199)

Тумба под раковину МОДЕНА (подвесная) – это изысканность и утончённая роскошь в интерьере. Волнистые рифленые фасады визуально «оживляют» и «приводят в движение» всю обстановку комнаты, сохраняя при этом умиротворение и покой, превосходно сочетаются с классическим белым цветом корпуса. Цвет фасада также классический – белый глянец, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Тумба для ванной оснащена выдвижным ящиком на шариковых направляющих, к тумбе для ванной подходит накладная керамическая раковина «Оскар» (660х470 мм). Раковина глубиной 19 см. Мебель для ванной RUNO - красота и практичность в мелочах, тумба под раковину для ванной комнаты Модена – лучший выбор для вашей ванной комнаты! Корпус – ВЛДСП, фасад – МДФ ламинированное плёнкой.



Теги товара: Белый

Отзывы о товаре Тумба Runo Модена 65 белая под умывальник Оскар 65 (00-00002199)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Runo
Тип товара
Тумба
Высота, см
50
Длина, м
45
Конструкция
подвесная
Особенности
раковина приобретается отдельно
Тумба в комплекте
да
Установка раковины
на тумбу
Цвет
белый
Ширина, см
65
Страна производитель
Китай
Описание
Тумба под раковину МОДЕНА (подвесная) – это изысканность и утончённая роскошь в интерьере. Волнистые рифленые фасады визуально «оживляют» и «приводят в движение» всю обстановку комнаты, сохраняя при этом умиротворение и покой, превосходно сочетаются с классическим белым цветом корпуса. Цвет фасада также классический – белый глянец, идеально впишется в любой интерьер ванной комнаты. Тумба для ванной оснащена выдвижным ящиком на шариковых направляющих, к тумбе для ванной подходит накладная керамическая раковина «Оскар» (660х470 мм). Раковина глубиной 19 см. Мебель для ванной RUNO - красота и практичность в мелочах, тумба под раковину для ванной комнаты Модена – лучший выбор для вашей ванной комнаты! Корпус – ВЛДСП, фасад – МДФ ламинированное плёнкой.


Теги товара: Белый
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Отзывы


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