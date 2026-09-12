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Смеситель с гигиенической лейкой MIXLINE ML31-085 "Ray" встраиваемый (551784) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель с гигиенической лейкой MIXLINE ML31-085 "Ray" встраиваемый (551784)

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Смеситель с гигиенической лейкой MIXLINE ML31-085 &quot;Ray&quot; встраиваемый (551784) - фото 1
Смеситель с гигиенической лейкой MIXLINE ML31-085 &quot;Ray&quot; встраиваемый (551784) - фото 2
Смеситель с гигиенической лейкой MIXLINE ML31-085 &quot;Ray&quot; встраиваемый (551784) - фото 3
Смеситель с гигиенической лейкой MIXLINE ML31-085 &quot;Ray&quot; встраиваемый (551784) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель с гигиенической лейкой MIXLINE ML31-085 &quot;Ray&quot; встраиваемый (551784) - фото 1
  • Смеситель с гигиенической лейкой MIXLINE ML31-085 &quot;Ray&quot; встраиваемый (551784) - фото 2
  • Смеситель с гигиенической лейкой MIXLINE ML31-085 &quot;Ray&quot; встраиваемый (551784) - фото 3
  • Смеситель с гигиенической лейкой MIXLINE ML31-085 &quot;Ray&quot; встраиваемый (551784) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688726
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Комплектация
смеситель, гигиеническая лейка с кнопкой подачи воды, шланг (1,5 м).
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
возможность использовать как дополнительный источник воды
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х14х7
Вес, кг.
1.28

Описание товара Смеситель с гигиенической лейкой MIXLINE ML31-085 "Ray" встраиваемый (551784)

Смеситель MIXLINE с гигиеническим душем — современное решение для ценителей комфорта и лаконичного дизайна. Однорычажное управление позволяет легко и быстро регулировать напор и температуру воды. Скрытый монтаж делает интерьер ванной комнате более аккуратным и просторным, не перегружая пространство лишними деталями. Корпус из прочной латуни обеспечивает долговечность, а керамический картридж гарантирует мягкость и точность работы смесителя. Глянцевый хромированный оттенок освежает стиль и отлично смотрится в любом интерьере. В комплекте есть всё необходимое: встраиваемый блок, ручной душ и удобный держатель — ничего не нужно докупать отдельно.



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Отзывы о товаре Смеситель с гигиенической лейкой MIXLINE ML31-085 "Ray" встраиваемый (551784)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Комплектация
смеситель, гигиеническая лейка с кнопкой подачи воды, шланг (1,5 м).
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
возможность использовать как дополнительный источник воды
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Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель MIXLINE с гигиеническим душем — современное решение для ценителей комфорта и лаконичного дизайна. Однорычажное управление позволяет легко и быстро регулировать напор и температуру воды. Скрытый монтаж делает интерьер ванной комнате более аккуратным и просторным, не перегружая пространство лишними деталями. Корпус из прочной латуни обеспечивает долговечность, а керамический картридж гарантирует мягкость и точность работы смесителя. Глянцевый хромированный оттенок освежает стиль и отлично смотрится в любом интерьере. В комплекте есть всё необходимое: встраиваемый блок, ручной душ и удобный держатель — ничего не нужно докупать отдельно.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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