Смеситель с гигиенической лейкой MIXLINE ML31-085 "Ray" встраиваемый (551784)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смеситель с гигиенической лейкой MIXLINE ML31-085 "Ray" встраиваемый (551784)
Смеситель MIXLINE с гигиеническим душем — современное решение для ценителей комфорта и лаконичного дизайна. Однорычажное управление позволяет легко и быстро регулировать напор и температуру воды. Скрытый монтаж делает интерьер ванной комнате более аккуратным и просторным, не перегружая пространство лишними деталями. Корпус из прочной латуни обеспечивает долговечность, а керамический картридж гарантирует мягкость и точность работы смесителя. Глянцевый хромированный оттенок освежает стиль и отлично смотрится в любом интерьере. В комплекте есть всё необходимое: встраиваемый блок, ручной душ и удобный держатель — ничего не нужно докупать отдельно.
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