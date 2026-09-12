Смеситель с гигиенической лейкой MIXLINE ML31-082 "Ray" встраиваемый (551786)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 895 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688725
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Характеристики
Бренд
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Комплектация
смеситель, шланг (1,5 м), держатель, гигиеническая лейка с кнопкой.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
возможность использования не только для гигиенического душа, но и как дополнительного источника воды
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х14х7
Вес, кг.
1.55
Описание товара Смеситель с гигиенической лейкой MIXLINE ML31-082 "Ray" встраиваемый (551786)
Смеситель с гигиеническим душем MIXLINE — функциональное решение для современного санузла. Скрытый монтаж и лаконичный хромированный корпус из латуни создают аккуратный и стильный вид. Однорычажное управление обеспечивает лёгкую и точную настройку температуры и напора воды. Керамический картридж гарантирует плавную работу и долгий срок службы. Встроенная конструкция максимально экономит место, а держатель для душа и ручная лейка уже входят в комплект — сразу всё необходимое для комфортных процедур.
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Бренд
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Комплектация
смеситель, шланг (1,5 м), держатель, гигиеническая лейка с кнопкой.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
возможность использования не только для гигиенического душа, но и как дополнительного источника воды
Развернуть
Страна производитель
Китай
Смеситель с гигиеническим душем MIXLINE — функциональное решение для современного санузла. Скрытый монтаж и лаконичный хромированный корпус из латуни создают аккуратный и стильный вид. Однорычажное управление обеспечивает лёгкую и точную настройку температуры и напора воды. Керамический картридж гарантирует плавную работу и долгий срок службы. Встроенная конструкция максимально экономит место, а держатель для душа и ручная лейка уже входят в комплект — сразу всё необходимое для комфортных процедур.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смеситель с гигиенической лейкой MIXLINE ML31-082 "Ray" встраиваемый (551786) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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