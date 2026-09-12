Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML34-04 "Solo Black" (553194)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML34-04 "Solo Black" (553194)
Современный смеситель MIXLINE для раковины выполнен в стильном чёрном цвете и подчеркнёт индивидуальность любой ванной. Компактные размеры излива — высота 111 мм и длина 124 мм — делают эту модель идеальной для небольших раковин и экономии пространства. Однорычажное управление позволяет легко регулировать напор и температуру воды одной рукой. Латунный корпус гарантирует прочность и надёжность, а керамический картридж обеспечивает плавную работу без протечек. Встроенный аэратор мягко насыщает струю воздухом, делая использование смесителя ещё более комфортным. Установка не требует лишних усилий — всего одно монтажное отверстие.
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