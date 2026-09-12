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Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML34-04 "Solo Black" (553194) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML34-04 "Solo Black" (553194)

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Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML34-04 &quot;Solo Black&quot; (553194) - фото 1
Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML34-04 &quot;Solo Black&quot; (553194) - фото 2
Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML34-04 &quot;Solo Black&quot; (553194) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
111
Длина излива
124
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML34-04 &quot;Solo Black&quot; (553194) - фото 1
  • Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML34-04 &quot;Solo Black&quot; (553194) - фото 2
  • Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML34-04 &quot;Solo Black&quot; (553194) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 725 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688688
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепёжные элементы, инструкция и гарантийный талон.
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
111
Длина излива
124
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
современный дизайн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х7
Вес, кг.
1.37

Описание товара Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML34-04 "Solo Black" (553194)

Современный смеситель MIXLINE для раковины выполнен в стильном чёрном цвете и подчеркнёт индивидуальность любой ванной. Компактные размеры излива — высота 111 мм и длина 124 мм — делают эту модель идеальной для небольших раковин и экономии пространства. Однорычажное управление позволяет легко регулировать напор и температуру воды одной рукой. Латунный корпус гарантирует прочность и надёжность, а керамический картридж обеспечивает плавную работу без протечек. Встроенный аэратор мягко насыщает струю воздухом, делая использование смесителя ещё более комфортным. Установка не требует лишних усилий — всего одно монтажное отверстие.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML34-04 "Solo Black" (553194)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепёжные элементы, инструкция и гарантийный талон.
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
111
Длина излива
124
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Особенности
современный дизайн
Страна производитель
Китай
Описание
Современный смеситель MIXLINE для раковины выполнен в стильном чёрном цвете и подчеркнёт индивидуальность любой ванной. Компактные размеры излива — высота 111 мм и длина 124 мм — делают эту модель идеальной для небольших раковин и экономии пространства. Однорычажное управление позволяет легко регулировать напор и температуру воды одной рукой. Латунный корпус гарантирует прочность и надёжность, а керамический картридж обеспечивает плавную работу без протечек. Встроенный аэратор мягко насыщает струю воздухом, делая использование смесителя ещё более комфортным. Установка не требует лишних усилий — всего одно монтажное отверстие.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, для накладной раковины, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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Отзывы


Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML34-04 "Solo Black" (553194) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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