Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML29-042 "Comfort" высокий излив (550771)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML29-042 "Comfort" высокий излив (550771)
Смеситель для раковины MIXLINE — выбор для тех, кто ценит удобство и современный стиль. Однорычажное управление позволяет быстро настраивать температуру и напор, а поворотный излив с высотой 225 мм и длиной 216 мм обеспечивает максимальный комфорт при использовании. Благодаря хромированному покрытию изделие смотрится элегантно и легко впишется в любой интерьер. Корпус из латуни гарантирует долгий срок службы, а керамический картридж внутри отвечает за надёжную работу без капризов. Аэратор уже идёт в комплекте — вода мягкая и без брызг. Монтаж осуществляется на раковину в одно отверстие: просто, быстро, аккуратно.
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