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Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML23-04 "Round Black" (550747) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML23-04 "Round Black" (550747)

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Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML23-04 &quot;Round Black&quot; (550747) - фото 1
Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML23-04 &quot;Round Black&quot; (550747) - фото 2
Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML23-04 &quot;Round Black&quot; (550747) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
100
Длина излива
126
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML23-04 &quot;Round Black&quot; (550747) - фото 1
  • Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML23-04 &quot;Round Black&quot; (550747) - фото 2
  • Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML23-04 &quot;Round Black&quot; (550747) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 045 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688679
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепёжные элементы
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
100
Длина излива
126
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
матовая чёрная отделка, компактный дизайн, подходит для небольших раковин.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х37х21
Вес, кг.
1.33

Описание товара Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML23-04 "Round Black" (550747)

Стильный смеситель MIXLINE для раковины в глубоком чёрном цвете подчеркнёт индивидуальность вашего санузла. Компактные размеры, высота излива 100 мм и длина 126 мм делают его удобным для повседневного использования — вода не разбрызгивается, пространство остаётся свободным. Однорычажное управление позволяет точечно регулировать напор и температуру, а керамический картридж отвечает за плавный и надёжный ход. Литой корпус из латуни гарантирует прочность и долговечность, а встроенный аэратор смягчит струю воды. Монтаж на одну раковину не займёт много времени — отличное решение для тех, кто ценит практичность и современный дизайн.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины 35k MIXLINE ML23-04 "Round Black" (550747)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепёжные элементы
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
100
Длина излива
126
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Особенности
матовая чёрная отделка, компактный дизайн, подходит для небольших раковин.
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный смеситель MIXLINE для раковины в глубоком чёрном цвете подчеркнёт индивидуальность вашего санузла. Компактные размеры, высота излива 100 мм и длина 126 мм делают его удобным для повседневного использования — вода не разбрызгивается, пространство остаётся свободным. Однорычажное управление позволяет точечно регулировать напор и температуру, а керамический картридж отвечает за плавный и надёжный ход. Литой корпус из латуни гарантирует прочность и долговечность, а встроенный аэратор смягчит струю воды. Монтаж на одну раковину не займёт много времени — отличное решение для тех, кто ценит практичность и современный дизайн.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, для накладной раковины, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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