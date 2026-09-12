Смеситель для раковины 26k MIXLINE ML21-042 "Elegant" высокий излив (550739)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины 26k MIXLINE ML21-042 "Elegant" высокий излив (550739)
Смеситель для раковины MIXLINE — сочетание современного стиля и практичности. Корпус из прочной латуни прослужит долго, а сверкающее хромовое покрытие прекрасно впишется в любой интерьер. Однорычажное управление делает регулировку воды максимально удобной: одной рукой — и всё готово! Керамический картридж обеспечивает плавное открытие, защищая от подтеков. Высокий излив в 226 мм удобно использовать даже с крупной посудой, а длина излива 172 мм позволит воде точно попадать в центр раковины. Установка быстрая — требуется всего одно отверстие. В комплекте уже есть аэратор, который делает струю мягче и бережёт расход воды.
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