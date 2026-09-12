Смеситель для раковины 1/2 кер. MIXLINE ML30-04 "Classic" (550776)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины 1/2 кер. MIXLINE ML30-04 "Classic" (550776)
Смеситель для кухни MIXLINE — компактное и функциональное решение для современных интерьеров. Благодаря высоте излива 121 мм и длине 118 мм он удобен для повседневных задач на стандартной кухонной раковине. Классическая вентильная система управления обеспечивает плавную и точную настройку воды. Хромированная поверхность придаёт стильный блеск и легко очищается. Латунный корпус гарантирует надёжность и долговечность, а керамический картридж в запорном клапане защищает от протечек и обеспечивает долгую службу. Установка проста — требуется всего одно монтажное отверстие, а в комплекте предусмотрен аэратор для экономии воды и мягкой струи.
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Теги товара: латунные, из нержавеющей стали
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Теги товара: латунные, из нержавеющей стали
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