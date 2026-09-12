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Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1808H-01) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1808H-01)

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Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1808H-01) - фото 1
Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1808H-01) - фото 2
Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1808H-01) - фото 3
Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1808H-01) - фото 4
Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1808H-01) - фото 5
Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1808H-01) - фото 6
Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1808H-01) - фото 7
Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1808H-01) - фото 8
Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1808H-01) - фото 9
Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1808H-01) - фото 10
Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1808H-01) - фото 11
Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1808H-01) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
227
Длина излива
234
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1808H-01) - фото 1
  • Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1808H-01) - фото 2
  • Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1808H-01) - фото 3
  • Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1808H-01) - фото 4
  • Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1808H-01) - фото 5
  • Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1808H-01) - фото 6
  • Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1808H-01) - фото 7
  • Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1808H-01) - фото 8
  • Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1808H-01) - фото 9
  • Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1808H-01) - фото 10
  • Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1808H-01) - фото 11
  • Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1808H-01) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688657
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
54.1
Габариты (ВxГxШ), мм
541x36x46
Габаритные размеры), см
54.1x4.9x4.6
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
4.9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, крепление, гибкая подводка 600 мм, фирменная коробка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
227
Длина излива
234
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
двойной излив, поворотный и гибкий излив, под фильтр.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х36х7
Вес, кг.
3.09

Описание товара Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1808H-01)

Смеситель для кухонной мойки Savol S-L1808H-01 предназначен для подключения к фильтру питьевой воды. Он имеет современный дизайн и изготовлен из латуни. Смеситель легко устанавливается на кухонную мойку и обеспечивает удобное переключение между обычной и фильтрованной водой.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1808H-01)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
54.1
Габариты (ВxГxШ), мм
541x36x46
Габаритные размеры), см
54.1x4.9x4.6
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
4.9
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, крепление, гибкая подводка 600 мм, фирменная коробка
Цвет
черный
Развернуть
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
227
Длина излива
234
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
двойной излив, поворотный и гибкий излив, под фильтр.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухонной мойки Savol S-L1808H-01 предназначен для подключения к фильтру питьевой воды. Он имеет современный дизайн и изготовлен из латуни. Смеситель легко устанавливается на кухонную мойку и обеспечивает удобное переключение между обычной и фильтрованной водой.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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