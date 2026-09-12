Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1808-12)
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Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
227
Длина излива
234
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688654
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
54.1
Габариты (ВxГxШ), мм
541x234x227
Габаритные размеры), см
54.1x23.4x22.7
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
23.4
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, крепление, гибкая подводка, фирменная коробка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
227
Длина излива
234
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
под фильтр питьевой воды, гибкий излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х36х7
Вес, кг.
3.09
Описание товара Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1808-12)
Смеситель для кухонной мойки Savol S-L1808-12 предназначен для подключения к фильтру питьевой воды. Он имеет современный дизайн и изготовлен из латуни. Смеситель однорычажный, что обеспечивает удобное управление потоком воды. Подходит для настольной или раковинной установки.
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Бренд
Тип товара
Высота, см
54.1
Габариты (ВxГxШ), мм
541x234x227
Габаритные размеры), см
54.1x23.4x22.7
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
23.4
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, крепление, гибкая подводка, фирменная коробка
Цвет
хром
Развернуть
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
227
Длина излива
234
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
под фильтр питьевой воды, гибкий излив
Страна производитель
Китай
Смеситель для кухонной мойки Savol S-L1808-12 предназначен для подключения к фильтру питьевой воды. Он имеет современный дизайн и изготовлен из латуни. Смеситель однорычажный, что обеспечивает удобное управление потоком воды. Подходит для настольной или раковинной установки.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, настенные, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, настенные, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Savol (S-L1808-12) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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