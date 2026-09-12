Top.Mail.Ru
Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0862) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0862)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0862) - фото 1
Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0862) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
312
Длина излива
242
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0862) - фото 1
  • Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0862) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688647
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
34.2
Габариты (ВxГxШ), мм
342х380х340
Габаритные размеры), см
34.2х38х34
Страна бренда
Россия
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Высота излива
312
Длина излива
242
Запорный клапан
керамический картридж
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
встроенный кран для питьевой воды, поворотный излив.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х34х14
Вес, кг.
2.39

Описание товара Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0862)

Смеситель для кухонной мойки Fmark FS0862 предназначен для подключения к фильтру питьевой воды. Изготовлен из нержавеющей стали, имеет поворотный излив и керамический механизм. Дизайн современный, что делает его подходящим для кухонь в современном стиле.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие

Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0862)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
34.2
Габариты (ВxГxШ), мм
342х380х340
Габаритные размеры), см
34.2х38х34
Страна бренда
Россия
Ширина, см
5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Развернуть
Термостат
нет
Высота излива
312
Длина излива
242
Запорный клапан
керамический картридж
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
встроенный кран для питьевой воды, поворотный излив.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухонной мойки Fmark FS0862 предназначен для подключения к фильтру питьевой воды. Изготовлен из нержавеющей стали, имеет поворотный излив и керамический механизм. Дизайн современный, что делает его подходящим для кухонь в современном стиле.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0862) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...