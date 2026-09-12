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Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0662-H12) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0662-H12)

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Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0662-H12) - фото 1
Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0662-H12) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
бежевый, черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
237
Длина излива
230
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0662-H12) - фото 1
  • Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0662-H12) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688635
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
44
Длина, м
25
Габариты (ВxГxШ), мм
440x60x250
Габаритные размеры), см
44x6x25
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, крепление, аэратор, гибкая подводка
Цвет
бежевый, черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
237
Длина излива
230
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х26х6
Вес, кг.
2.62

Описание товара Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0662-H12)

Смеситель для кухонной мойки Fmark FS0662-H12 предназначен для подключения к фильтру питьевой воды. Он изготовлен из нержавеющей стали и имеет современный дизайн, что делает его стильным дополнением любой кухни. Смеситель может быть установлен на мойку или столешницу, обеспечивая удобство использования.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки под фильтр питьевой воды Fmark (FS0662-H12)




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
44
Длина, м
25
Габариты (ВxГxШ), мм
440x60x250
Габаритные размеры), см
44x6x25
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
6
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, крепление, аэратор, гибкая подводка
Развернуть
Цвет
бежевый, черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
237
Длина излива
230
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухонной мойки Fmark FS0662-H12 предназначен для подключения к фильтру питьевой воды. Он изготовлен из нержавеющей стали и имеет современный дизайн, что делает его стильным дополнением любой кухни. Смеситель может быть установлен на мойку или столешницу, обеспечивая удобство использования.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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Отзывы


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