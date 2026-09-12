Top.Mail.Ru
Смеситель для кухни с гибким изливом и режимом душ Haiba оружейная сталь (HB42830-3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для кухни с гибким изливом и режимом душ Haiba оружейная сталь (HB42830-3)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для кухни с гибким изливом и режимом душ Haiba оружейная сталь (HB42830-3) - фото 1
Смеситель для кухни с гибким изливом и режимом душ Haiba оружейная сталь (HB42830-3) - фото 2
Смеситель для кухни с гибким изливом и режимом душ Haiba оружейная сталь (HB42830-3) - фото 3
Смеситель для кухни с гибким изливом и режимом душ Haiba оружейная сталь (HB42830-3) - фото 4
Смеситель для кухни с гибким изливом и режимом душ Haiba оружейная сталь (HB42830-3) - фото 5
Смеситель для кухни с гибким изливом и режимом душ Haiba оружейная сталь (HB42830-3) - фото 6
Смеситель для кухни с гибким изливом и режимом душ Haiba оружейная сталь (HB42830-3) - фото 7
Смеситель для кухни с гибким изливом и режимом душ Haiba оружейная сталь (HB42830-3) - фото 8
Смеситель для кухни с гибким изливом и режимом душ Haiba оружейная сталь (HB42830-3) - фото 9
Смеситель для кухни с гибким изливом и режимом душ Haiba оружейная сталь (HB42830-3) - фото 10
Смеситель для кухни с гибким изливом и режимом душ Haiba оружейная сталь (HB42830-3) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Высота излива
275
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни с гибким изливом и режимом душ Haiba оружейная сталь (HB42830-3) - фото 1
  • Смеситель для кухни с гибким изливом и режимом душ Haiba оружейная сталь (HB42830-3) - фото 2
  • Смеситель для кухни с гибким изливом и режимом душ Haiba оружейная сталь (HB42830-3) - фото 3
  • Смеситель для кухни с гибким изливом и режимом душ Haiba оружейная сталь (HB42830-3) - фото 4
  • Смеситель для кухни с гибким изливом и режимом душ Haiba оружейная сталь (HB42830-3) - фото 5
  • Смеситель для кухни с гибким изливом и режимом душ Haiba оружейная сталь (HB42830-3) - фото 6
  • Смеситель для кухни с гибким изливом и режимом душ Haiba оружейная сталь (HB42830-3) - фото 7
  • Смеситель для кухни с гибким изливом и режимом душ Haiba оружейная сталь (HB42830-3) - фото 8
  • Смеситель для кухни с гибким изливом и режимом душ Haiba оружейная сталь (HB42830-3) - фото 9
  • Смеситель для кухни с гибким изливом и режимом душ Haiba оружейная сталь (HB42830-3) - фото 10
  • Смеситель для кухни с гибким изливом и режимом душ Haiba оружейная сталь (HB42830-3) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688593
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
6
Длина, м
20
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
38
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, упаковка
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
275
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х39х32
Вес, кг.
2.04

Описание товара Смеситель для кухни с гибким изливом и режимом душ Haiba оружейная сталь (HB42830-3)

Смеситель Haiba прекрасно дополнит концепцию вашей кухни. При производстве смесителей Haiba использованы комплектующие ведущих мировых компаний: Аэратор – прослужит долгие годы и позволяет значительно сократить расход воды. Керамический картридж – обладает высокой надежностью и пониженным уровнем шума.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали

Отзывы о товаре Смеситель для кухни с гибким изливом и режимом душ Haiba оружейная сталь (HB42830-3)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
6
Длина, м
20
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
38
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, упаковка
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Развернуть
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
275
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Haiba прекрасно дополнит концепцию вашей кухни. При производстве смесителей Haiba использованы комплектующие ведущих мировых компаний: Аэратор – прослужит долгие годы и позволяет значительно сократить расход воды. Керамический картридж – обладает высокой надежностью и пониженным уровнем шума.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухни с гибким изливом и режимом душ Haiba оружейная сталь (HB42830-3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...