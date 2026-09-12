Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML26-032 "Life" высокий излив боковая ручка (550759)
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML26-032 "Life" высокий излив боковая ручка (550759)
Смеситель MIXLINE для кухни сочетает стильный хромированный блеск с практичностью каждого дня. Компактная высота излива 226 мм и длина 179 мм делают его удобным для любых повседневных задач — мытья посуды и наполнения больших кастрюль. Однорычажное управление — всё под рукой для быстрой и плавной регулировки температуры. Корпус из прочной латуни прослужит долго, а керамический картридж обеспечит надёжное перекрытие воды. Монтаж в одно отверстие подходит для большинства современных моек. Поворотный излив добавит комфорта, позволяя направлять поток туда, где это нужно. Встроенный аэратор дарит мягкую струю без разбрызгивания, делая использование ещё приятнее.
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