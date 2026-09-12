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Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML26-032 "Life" высокий излив боковая ручка (550759) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML26-032 "Life" высокий излив боковая ручка (550759)

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Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML26-032 &quot;Life&quot; высокий излив боковая ручка (550759) - фото 1
Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML26-032 &quot;Life&quot; высокий излив боковая ручка (550759) - фото 2
Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML26-032 &quot;Life&quot; высокий излив боковая ручка (550759) - фото 3
Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML26-032 &quot;Life&quot; высокий излив боковая ручка (550759) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
226
Длина излива
179
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML26-032 &quot;Life&quot; высокий излив боковая ручка (550759) - фото 1
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML26-032 &quot;Life&quot; высокий излив боковая ручка (550759) - фото 2
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML26-032 &quot;Life&quot; высокий излив боковая ручка (550759) - фото 3
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML26-032 &quot;Life&quot; высокий излив боковая ручка (550759) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 235 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688471
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепёжные элементы, инструкция/гарантийный талон.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
226
Длина излива
179
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Особенности
устойчивость к коррозии
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х32х30
Вес, кг.
1.95

Описание товара Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML26-032 "Life" высокий излив боковая ручка (550759)

Смеситель MIXLINE для кухни сочетает стильный хромированный блеск с практичностью каждого дня. Компактная высота излива 226 мм и длина 179 мм делают его удобным для любых повседневных задач — мытья посуды и наполнения больших кастрюль. Однорычажное управление — всё под рукой для быстрой и плавной регулировки температуры. Корпус из прочной латуни прослужит долго, а керамический картридж обеспечит надёжное перекрытие воды. Монтаж в одно отверстие подходит для большинства современных моек. Поворотный излив добавит комфорта, позволяя направлять поток туда, где это нужно. Встроенный аэратор дарит мягкую струю без разбрызгивания, делая использование ещё приятнее.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML26-032 "Life" высокий излив боковая ручка (550759)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепёжные элементы, инструкция/гарантийный талон.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
226
Длина излива
179
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Особенности
устойчивость к коррозии
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель MIXLINE для кухни сочетает стильный хромированный блеск с практичностью каждого дня. Компактная высота излива 226 мм и длина 179 мм делают его удобным для любых повседневных задач — мытья посуды и наполнения больших кастрюль. Однорычажное управление — всё под рукой для быстрой и плавной регулировки температуры. Корпус из прочной латуни прослужит долго, а керамический картридж обеспечит надёжное перекрытие воды. Монтаж в одно отверстие подходит для большинства современных моек. Поворотный излив добавит комфорта, позволяя направлять поток туда, где это нужно. Встроенный аэратор дарит мягкую струю без разбрызгивания, делая использование ещё приятнее.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие
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