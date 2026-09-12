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Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML23-097 "Round Black" гибкий излив боковая ручка (553222) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML23-097 "Round Black" гибкий излив боковая ручка (553222)

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Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML23-097 &quot;Round Black&quot; гибкий излив боковая ручка (553222) - фото 1
Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML23-097 &quot;Round Black&quot; гибкий излив боковая ручка (553222) - фото 2
Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML23-097 &quot;Round Black&quot; гибкий излив боковая ручка (553222) - фото 3
Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML23-097 &quot;Round Black&quot; гибкий излив боковая ручка (553222) - фото 4
Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML23-097 &quot;Round Black&quot; гибкий излив боковая ручка (553222) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
274
Длина излива
180
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML23-097 &quot;Round Black&quot; гибкий излив боковая ручка (553222) - фото 1
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML23-097 &quot;Round Black&quot; гибкий излив боковая ручка (553222) - фото 2
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML23-097 &quot;Round Black&quot; гибкий излив боковая ручка (553222) - фото 3
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML23-097 &quot;Round Black&quot; гибкий излив боковая ручка (553222) - фото 4
  • Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML23-097 &quot;Round Black&quot; гибкий излив боковая ручка (553222) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 225 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688469
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепёжные элементы, аэратор, инструкция и гарантийный талон
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
274
Длина излива
180
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х20х6
Вес, кг.
1.28

Описание товара Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML23-097 "Round Black" гибкий излив боковая ручка (553222)

Смеситель MIXLINE для кухни создан для тех, кто ценит комфорт и стиль. Компактная конструкция легко устанавливается на раковину с помощью одного монтажного отверстия. Однорычажное управление позволяет быстро и плавно регулировать температуру и напор воды одной рукой — удобно в повседневных делах. Высокий излив 274 мм упрощает мытьё больших кастрюль, а длина излива 180 мм гарантирует свободу движений. Поворотный излив обеспечивает доступ ко всей поверхности мойки — никаких ограничений, только удобство. Корпус из латуни в сочетании с глубоким чёрным цветом придаёт кухне современный акцент и долговечность в эксплуатации. В комплекте есть аэратор — он заботится о мягкой струе и экономии воды. Керамический картридж внутри смесителя отвечает за надёжность и долговечную работу механизма.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни 35k MIXLINE ML23-097 "Round Black" гибкий излив боковая ручка (553222)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепёжные элементы, аэратор, инструкция и гарантийный талон
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
274
Длина излива
180
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Особенности
гибкий излив
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель MIXLINE для кухни создан для тех, кто ценит комфорт и стиль. Компактная конструкция легко устанавливается на раковину с помощью одного монтажного отверстия. Однорычажное управление позволяет быстро и плавно регулировать температуру и напор воды одной рукой — удобно в повседневных делах. Высокий излив 274 мм упрощает мытьё больших кастрюль, а длина излива 180 мм гарантирует свободу движений. Поворотный излив обеспечивает доступ ко всей поверхности мойки — никаких ограничений, только удобство. Корпус из латуни в сочетании с глубоким чёрным цветом придаёт кухне современный акцент и долговечность в эксплуатации. В комплекте есть аэратор — он заботится о мягкой струе и экономии воды. Керамический картридж внутри смесителя отвечает за надёжность и долговечную работу механизма.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, для накладной раковины, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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Отзывы


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