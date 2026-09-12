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Смеситель для кухни 1/2 кер. MIXLINE ML30-032 "Classic" высокий излив (550780) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни 1/2 кер. MIXLINE ML30-032 "Classic" высокий излив (550780)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 285 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688462
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Размеры в упаковке, см
44х40х32
Вес, кг.
1.31

Описание товара Смеситель для кухни 1/2 кер. MIXLINE ML30-032 "Classic" высокий излив (550780)

Смеситель для кухни 1/2 кер. MIXLINE ML30-032 "Classic" высокий излив (550780)



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни 1/2 кер. MIXLINE ML30-032 "Classic" высокий излив (550780)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Описание
Смеситель для кухни 1/2 кер. MIXLINE ML30-032 "Classic" высокий излив (550780)


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
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Смеситель для кухни 1/2 кер. MIXLINE ML30-032 "Classic" высокий излив (550780) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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