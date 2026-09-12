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Смеситель для кухни 1/2 кер. MIXLINE ML30-031 "Classic" низкий излив (550778) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни 1/2 кер. MIXLINE ML30-031 "Classic" низкий излив (550778)

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Смеситель для кухни 1/2 кер. MIXLINE ML30-031 &quot;Classic&quot; низкий излив (550778) - фото 1
Смеситель для кухни 1/2 кер. MIXLINE ML30-031 &quot;Classic&quot; низкий излив (550778) - фото 2
Смеситель для кухни 1/2 кер. MIXLINE ML30-031 &quot;Classic&quot; низкий излив (550778) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
на раковину
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
200
Длина излива
212
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни 1/2 кер. MIXLINE ML30-031 &quot;Classic&quot; низкий излив (550778) - фото 1
  • Смеситель для кухни 1/2 кер. MIXLINE ML30-031 &quot;Classic&quot; низкий излив (550778) - фото 2
  • Смеситель для кухни 1/2 кер. MIXLINE ML30-031 &quot;Classic&quot; низкий излив (550778) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688461
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект крепежных элементов, технический паспорт, гарантийный талон
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
200
Длина излива
212
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Особенности
современный дизайн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х34х32
Вес, кг.
1.21

Описание товара Смеситель для кухни 1/2 кер. MIXLINE ML30-031 "Classic" низкий излив (550778)

Смеситель MIXLINE для кухни — удачное решение для практичной и стильной кухни. Вентили обеспечивают надёжное регулирование напора и температуры воды, а керамический картридж отвечает за плавную и долговечную работу. Высокий излив высотой 200 мм и длиной 212 мм удобен для габаритной посуды: чистить овощи или наполнять большую кастрюлю становится гораздо проще. Благодаря поворотному изливу вы легко направите струю в нужное место. Корпус из латуни прослужит долго, а элегантное хромированное покрытие придаёт современный вид и легко очищается. Монтаж на раковину с одним отверстием не требует лишних усилий, в комплекте — аэратор для мягкой и экономичной струи.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни 1/2 кер. MIXLINE ML30-031 "Classic" низкий излив (550778)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
на раковину
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект крепежных элементов, технический паспорт, гарантийный талон
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
200
Длина излива
212
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Особенности
современный дизайн
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель MIXLINE для кухни — удачное решение для практичной и стильной кухни. Вентили обеспечивают надёжное регулирование напора и температуры воды, а керамический картридж отвечает за плавную и долговечную работу. Высокий излив высотой 200 мм и длиной 212 мм удобен для габаритной посуды: чистить овощи или наполнять большую кастрюлю становится гораздо проще. Благодаря поворотному изливу вы легко направите струю в нужное место. Корпус из латуни прослужит долго, а элегантное хромированное покрытие придаёт современный вид и легко очищается. Монтаж на раковину с одним отверстием не требует лишних усилий, в комплекте — аэратор для мягкой и экономичной струи.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные
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Доставка
Отзывы


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