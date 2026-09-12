Смеситель для кухни 1/2 кер. MIXLINE ML30-031 "Classic" низкий излив (550778)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смеситель для кухни 1/2 кер. MIXLINE ML30-031 "Classic" низкий излив (550778)
Смеситель MIXLINE для кухни — удачное решение для практичной и стильной кухни. Вентили обеспечивают надёжное регулирование напора и температуры воды, а керамический картридж отвечает за плавную и долговечную работу. Высокий излив высотой 200 мм и длиной 212 мм удобен для габаритной посуды: чистить овощи или наполнять большую кастрюлю становится гораздо проще. Благодаря поворотному изливу вы легко направите струю в нужное место. Корпус из латуни прослужит долго, а элегантное хромированное покрытие придаёт современный вид и легко очищается. Монтаж на раковину с одним отверстием не требует лишних усилий, в комплекте — аэратор для мягкой и экономичной струи.
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Теги товара: латунные, из нержавеющей стали, С поворотным изливом для кухни
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